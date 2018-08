Wo Tausende Obstbäume die Natur bereichern

Die am südlichen Ende des Bopparder Stadtteils Buchenau gelegene „Hintere Dick“ ist ein Naturschutzgebiet, wie es im Buche steht. Das Areal eignet sich wie kaum ein anderes in Rheinland-Pfalz als Vorbild für die Biodiversitätsstrategie des Landes und gibt Zeugnis über die Artenvielfalt.

Umweltministerin Ulrike Höfken (rechts) besuchte mit großem Gefolge das Naturschutzgebiet „Hintere Dick“ in Boppard-Buchenau und zeigte sich tief beeindruckt von der Artenvielfalt in diesem Areal. Foto: Umweltministerium

Kein Wunder, dass Umweltministerin Ulrike Höfken dieses gelungene Projekt der von ihrem Haus ins Leben gerufene „Aktion Grün“ besucht hat.

Vor 20 Jahren wurde die „Hintere Dick“ von der damaligen Bezirksregierung unter Naturschutz gestellt. Grund waren die für Rheinland-Pfalz einmaligen Streuobstbestände. Tausende Obstbäume wurden hier kartiert. So wurde die größte Kirschbaumsortenvielfalt für Deutschland hier entdeckt. Auch zahlreiche Vogelarten, reiche Orchideenbestände und viele Insektenarten sind in diesem Areal heimisch geworden.

Im vorigen Winter wurden im Auftrag den Umweltministerium im Rahmen der „Aktion Grün“ weitere Streuobstbestände entbuscht und reaktiviert. Diese Maßnahmen hat die Umweltministerin nun besichtigt. Auf einer Exkursion konnte die Landespflege die Fortschritte in der Pflege der Flächen in den vergangenen 30 Jahren demonstrieren.

Unter der fachlichen Betreuung des Ministeriumsreferenten Peter Sound werden die Flächen weiter gepflegt und reaktiviert.

„Es ist einmalig: Hier in Boppard wurden in diesem Jahr fünf Brutpaare des seltenen Wendehalses nachgewiesen“, schwärmte die Ministerin. „Das ist ein Rekordwert für Rheinland-Pfalz. Hier sind aber auch noch viele andere seltene Arten zu finden – allein vier verschiedene Orchideen, außerdem zahlreiche Schmetterlinge und Vögel“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken bei einer Wanderung durch die Streuobstwiesen „Hintere Dick“ und das Naturschutzgebiet in Boppard Buchenau. Neben dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord, Ulrich Kleemann, nahmen auch Boppards Bürgermeister Walter Bersch sowie der Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Simmern und Bernd Merscher vom Schafs- und Ziegenzüchterverband an der Wanderung teil.

„Mit der ‚Aktion Grün' haben wir einen Prozess angestoßen: Wir wollen ein gesellschaftliches Bündnis für den Schutz und den Erhalt unserer Artenvielfalt. Auch hier haben wir ein Projekt aus der Aktion Grün gefördert“, betonte die Ministerin. Mit 35.000 Euro wurden die Flächen von Büschen befreit und die alten Obstbäume geschnitten. Der Baumschnitt ist lebensverlängernd, weil er das Wachstum von Wurzeln und Krone anregt.

Die Themen der Aktion Grün sind so vielfältig wie die Tier- und Pflanzenwelt in Rheinland-Pfalz: Es reicht vom Moorschutz über den Schutz von Grünland über Umweltbildung, Biotopvernetzung und die Förderung des Ehrenamts bis hin zu „Aktion Grün schmeckt“ und den besonderen Schutz von Leitarten.

Bereits 1998 wurde ein Teil der „Hinteren Dick“ zum Naturschutzgebiet erklärt. In der Folge wurden nicht nur zahlreiche Pflegemaßnahmen auf der Fläche durchgeführt, sondern auch ein Wanderschäfer mit Schafen und Ziegen für eine nachträgliche Beweidung gewonnen. Während die Schafe vor allem wichtig für die Pflege des Grünlands sind, helfen Ziegenherden, dass gerade entbuschte Flächen nicht wieder zuwachsen. In den Jahren 2002 bis 2005 konnten zudem mit Bundesmitteln aus dem Projekt Mittelrheintal großflächig die Streuobstwiesen reaktiviert werden.

„Ohne den Einsatz der Naturschützer wären die Streuobstwiesen heute nicht so ein besonderes Kleinod: Es ist wichtig, diese Orte der Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten“, betonte Höfken.