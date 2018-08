Wird Turm auf Spitzem Stein höher?

Der „Spitze Stein“ auf den Rheinhöhen zwischen Urbar und Niederburg soll einen neuen Aussichtsturm erhalten. Nachdem der alte Holzturm abgerissen wurde, weil er von Pilzen befallen und damit nicht mehr sicher war, hat sich der Rat der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel in seiner jüngsten Sitzung mit den Planungen für einen Neubau beschäftigt.

So oder so ähnlich könnte der neue Aussichtsturm aussehen, der auf den Rheinhöhen zwischen Urbar und Niederburg gebaut werden soll. Dort, wo der alte Holzturm seinen Platz hatte. Der Entwurf stammt vom Architektenbüro Jäckel aus Oberwesel: „Bei dem Vorschlag handelt es sich um einen Entwurf, vorab statischer Berechnung und Dimensionierung. Die Optik des Turms kann sich dem zufolge noch leicht verändern“, heißt es dazu. Foto: Jäckel Architekten

Der neue Turm soll nun nicht mehr als Holz, sondern aus Stahl gebaut werden, und er soll höher werden als der alte – sofern das mit dem Welterbestatus vereinbar ist.

Der Oberweseler Architekt Hubertus Jäckel hat die Entwurfsplanung kostenlos für die Verbandsgemeinde angefertigt. Er präsentierte sie am vergangenen Donnerstag den Ratsmitgliedern. „Der Turm soll wieder ein Zeichen setzen und selbst ein fernlesbares Zeichen im Landschaftsraum sein“, erläuterte der Architekt. Er hatte in der Vergangenheit bereits vorgeschlagen, die Geschichte des Ortes in den Neubau einzubeziehen.

Denn auf dem Spitzen Stein soll sich im 19. Jahrhundert ein optischer Telegrafenmast befunden haben. An einem hohen Mast waren zwei schwenkbare Querbalken mit zwei weiteren schwenkbaren Balken an jedem Ende angebracht. Mit dieser Konstruktion konnten bei Tageslicht über mehrere Kilometer Entfernung hinweg mit Zeichencodes Buchstaben übermittelt werden. Auch auf der Napoleonshöhe bei Sprendlingen existiert noch ein solcher Telegrafenmast.

Hubertus Jäckel stellte als eine Idee mit Blick auf die Bundesgartenschau zur Diskussion, man könne ein interaktives Netzwerk im Welterbe Oberes Mittelrheintal schaffen, indem der neue Aussichtsturm, auf dessen oberster Plattform ebenso ein Signalmast zur Buchstabenübermittlung geplant ist, mit ähnlichen Konstruktionen vernetzt wird. „Auch die andere Rheinseite findet unseren Vermittlungsansatz zur Interaktion hochinteressant“, so Jäckel.

Der Architekt präsentierte dem Rat zwei Entwürfe: eine dreigeschossige Variante, die so hoch ist wie der ursprüngliche Aussichtsturm, und eine viergeschossige Variante. Mit drei Geschossen wäre der Turm insgesamt 15,75 Meter hoch und würde ohne Nebenkosten rund 145.000 Euro kosten. Mit vier Stockwerken läge die Höhe bei 21 Metern und die Kosten würden rund 175.000 Euro betragen.

Der Turm soll aus vorgefertigten Stahlbauteilen konstruiert werden. „Die hohe Vorfertigung und Konzeptionierung der Bauteilgrößen ist der Zugänglichkeit des Bauortes angepasst und wird eine kurze Bauzeit von wenigen Wochen sicherstellen“, erläuterte Jäckel.

Auf jedem Stockwerk sind Podeste eingeplant, auf denen die Menschen stehen bleiben und sich beim Auf- oder Abstieg ausweichen können. „Wer Höhenangst hat, kann auch auf den Podesten Verweilen und sich Stück für Stück nach oben arbeiten“, so der Architekt. Die oberste Plattform soll so konzipiert sein, dass zehn Menschen dort bequem Platz finden. „Ich denke, das muss reichen“, sagte Jäckel.

Dass auf dem Spitzen Stein ein neuer Aussichtsturm gebaut werden soll, darin ist sich der Rat schon lange einig gewesen. Am Donnerstag ging es dann konkret um die Frage: Wie hoch soll der neue Turm werden? Soll es lieber die kleinere und günstigere Variante sein? Oder die höhere und teurere? „Bei der Frage, ob drei oder vier Ebenen bin ich emotionslos“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert. Er schlug dem Rat aber einen Kompromiss vor: Das Gremium könne zunächst einmal die viergeschossige Variante befürworten. Wenn diese als nicht welterbeverträglich eingestuft wird, würde man aber auf den kleineren Entwurf umschwenken. Damit zeigten sich sowohl die CDU als auch die SPD einverstanden.

„Wir haben festgestellt, dass der alte Turm jetzt schon auf Höhe der Baumkronen war“, sagte Bernd Heckmann (SPD). Es könne ja nicht gewollt sein, dass die Bäume höher wachsen als der Turm. Und die Baumkronen abzuschneiden sei ja sicher auch keine Option.

Der Aussichtsturm sei ein Höhepunkt im Wanderwegenetz der Verbandsgemeinde, betonte auch die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Kerstin Arend-Langenbach: „Unsere Gäste suchen solche Punkte. Wir sollten es auf jeden Fall vierstöckig versuchen.“ Die FWVG war anderer Meinung. Die Freien Wähler sprachen sich für drei Geschosse aus. Der andere Entwurf sei zu hoch und man glaube nicht, dass die Bäume so hoch wachsen, hieß es. Bei der Abstimmung enthielten sich die drei FWVG-Mitglieder. CDU und SPD stimmten geschlossen für den Vorschlag, zunächst die höhere Variante in Angriff zu nehmen.

Die Verbandsgemeinde will nun versuchen, den Turmbau mit Leader-Geldern fördern zu lassen. „Das ist aber nicht ganz einfach, weil ja schon der alte Turm gefördert wurde“, erklärte Bungert. Für den Unterhalt des Turms will auch in Zukunft die Verbandsgemeinde aufkommen.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld