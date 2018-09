Winzer wollen mehr Mitsprache beanspruchen

Es klingt nach arg trockener Materie, womit sich die Winzer an Mittelrhein und Mosel jetzt auseinandersetzen müssen. Für den Weinliebhaber könnte es lieblich enden: Mehr Klarheit ist versprochen. Es geht um bürokratische Regeln, die neu definiert werden müssen, um Bezeichnungen – und nicht zuletzt um mehr Eigenständigkeit für Mittelrhein- und Mosel-Erzeuger. Und am Ende des Tages soll sich für den Weintrinker einiges vereinfachen, nachdem Grundsatzfragen wie diese geklärt sind: Ist die Bezeichnung „trockene Riesling-Spätlese“ sinnig, oder stiftet sie beim Kunden nicht eher Verwirrung?

Die Winzer (hier ein Weinberg im Bopparder Hamm) am Mittelrhein und an der Mosel wollen viele Dinge selbst regeln dürfen.

Foto: Andreas Jöckel

Für Rolf Haxel sind diese Themen so wichtig, „dass wir sie nicht auf die lange Bank bis nach der Lese schieben dürfen“. Die gesetzliche Grundlage hat sich geändert, erläutert der Präsident des Weinbauverbandes Mosel vor Winzern in Ernst. Hintergrund: Die EU hat beschlossen, dass sich das germanische ans vorherrschende romanische Weinrecht angleichen soll. Und ferner wird die Landesregierung einiges an Verantwortung an die zu gründenden Schutzgemeinschaften Mosel und Mittelrhein übertragen.

1 Was bedeutet Schutzgemeinschaft, und wer darf mitbestimmen? Künftig legen die Weinanbaugebiete selbst fest, was in ihrem Gebiet machbar ist. „Sie regeln selbst die Details“, sagt Gerd Knebel, Geschäftsführer der Weinbauverbände Mittelrhein und Mosel. Das geht vom Mindestmostgewicht bis hin zu Produktspezifikationen. Festgelegt wird dies im sogenannten Lastenheft, das den Winzern die Richtung vorgibt. Selbstvermarkter, Kellereien und Fassweinwinzer sitzen an der Mosel in einem Gremium zusammen und legen die Spielregeln fest.

Die Debatte ist eröffnet, festgezurrt werden die wesentlichen Dinge in Kürze. Im Weingesetz 1971 waren, so Rolf Haxel, „viele Haken und Ösen“ enthalten, die den Winzern das Leben eher erschwerten. Ein Stichwort: die Steillage. „Die darf jetzt nicht so schlecht wegkommen wie 1971“, fordert Winzer Hans-Jürgen Franzen aus Bremm. Und auch Gerd Knebel sagt, dass die Steillage in den beiden Schutzgemeinschaften „besondere Bedeutung haben muss“. Das gute Image der Mosel- und Mittelrheinwinzer in den vergangenen 20, 30 Jahren komme überwiegend aus den hochwertigen Erzeugnissen aus der Extremlage.

2 Wieso wird auf Etiketten abgespeckt, was bleibt dem Verbraucher an Bezeichnungen erhalten? Ein neues Profil tut not, weniger ist auch auf Etiketten mitunter mehr. „Die Herkunft des Weines steht künftig klar im Mittelpunkt“, betont Knebel. Die Bezeichnung „garantierter Ursprung“ (gU) ist untrennbar mit künftigen Regeln verbunden. Dies sei dem Verbraucher einfacher beizubringen als über Zahlen wie das Mostgewicht. Als Profilierung dient das Pyramidensystem. Da liefere aber jeder Winzer derzeit „seine eigene Pyramide, mit eigenen Bezeichnungen ab“. Knebel: „Und da soll ein Verbraucher noch durchblicken?“ Eine neue Pyramide soll nach Empfehlung des Deutschen Weinbauverbandes (DWV) so aussehen: ganz oben der Lagenwein, darunter der Ortswein (Bereich/Regionalwein), dann als Drittes der Gebietswein. Knebel: „Damit gebe ich als Winzer von Stufe zu Stufe dem Kunden ein höheres Qualitätsversprechen.“ Winzer Thomas Basten plädierte dafür, an der Mosel den Begriff Lagenwein durch Steillagenwein zu ersetzen. „Das kann man machen, per Definition“, sagt Rolf Haxel. Aber der Wildwuchs soll hinterfragt werden. Gab es vor 25, 30 Jahren nur wenige Qualitätsmerkmale, sind inzwischen so viele Bezeichnungen entstanden, dass der Verbraucher kaum mehr erkennt, was er im Glas hat.

3 Was passiert mit traditionellen Bezeichnungen? Gut möglich, dass Begriffe wie „Classic“, „Selection“ oder „Hochgewächs“ von der Bühne verschwinden werden, Das ist jedenfalls die Meinung des DWV. Sie hätten sich überlebt und seien zu intransparent. Ebenso sollen klare Geschmacksprofile eingerichtet werden. Das könnte dazu führen, dass die trockene Spätlese als Begriff ausläuft. Haxel: „Aber nicht von heute auf morgen.“

Festgeklopft ist noch nichts, alles ist im Fluss. Wenn die Mittelrhein- und Moselwinzer sich dazu entschließen, den Wünschen des DWV zu folgen, entsteht ein einheitliches Verfahren. Rolf Haxel: „Wir stehen an der Schwelle, etwas Neues, etwas Besseres zu schaffen. Jetzt müssen viele anpacken und mitdiskutieren, vor allem die Jüngeren in der Zunft.“

Von unserem Chefreporter Thomas Brost