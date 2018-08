Winzer Weingart betritt Neuland: Köstlichkeiten laden ein in die Kulturlandschaft Mittelrhein

Die ersten frühlingshaften Wochen des Jahres sind auch Wochen des Weins. Das erste Glas auf der Terrasse im Garten schmeckt angesichts der intensiven Sonnenstrahlen besonders erfrischend. Vor allem blüht die Natur auf und mit ihr die Reben, die in den Weinbergen mit großer Kraft neues Leben entfalten. Mit dieser explosionsartig beginnenden Vegetationsphase starten landauf, landab im Weinland Rheinland-Pfalz auch zahlreiche Jahrgangspräsentationen. Eine besondere davon steht in Spay an.

Für die Winzer ist der Mai eine intensive Arbeitszeit. Draußen warten umfangreiche Arbeiten, in wärmeren Gefilden müssen die Reben bald schon geheftet, also an die Drähte in den Rebzeilen angebunden, sein. Diese Arbeit erfordert ebenso viel Zeit wie die Kundenbesuche, die mit der schönen Jahreszeit traditionell zunehmen.

Viele Jahrgangspräsentationen

Mit seiner Frau Ulrike und den Kindern ist Weingart in den Spayer Weinberg ausgesiedelt. Foto: Thomas Torkler

Offizieller Startschuss für den neuen Jahrgang sind dabei Jahrgangspräsentationen, wie es sie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in Gütern der Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau und Rheinhessen gegeben hat. Die Weinfreunde sind überall unterwegs, um zu probieren, was es so Neues gibt. Fast steht: der Jahrgang 2017 ist reizvoll. Mit der VDP-Weinbörse der Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter in Mainz und „Wein im Schloss“ in Koblenz hat es bereits die ersten großen regionalen Veranstaltungen gegeben. Am Sonntag, 27. Mai, steht in Bacharach die Mittelrhein-Weinmesse auf der Agenda, das Weindate Mittelrhein folgt am 2. Juni in Leutesdorf.

Die Kulturlandschaft steht künftig im Zentrum eines Leaderprojekts. Foto: Thomas Torkler

Zu einer außergewöhnlichen Präsentation lädt an diesem Wochenende erstmals das Weingut Weingart in Spay ein. Der Jahrgang 2017 ist der erste Jahrgang, der direkt am Weinberg vorgestellt wird, nachdem sich Florian Weingart mit seiner Familie vor Jahren dazu entschlossen hat, den Weg zurück in die Natur zu gehen. Die Weingarts beschlossen, dorthin umzusiedeln, wo der Wein wächst: in den Steilhang. Unweit der Katasterlage „In der Zech“ ist innerhalb mehrerer Jahre Zug um Zug ein Projekt gewachsen, das auch den Weinfreund ein Stück zurück in die Natur bringen soll. Im Rahmen eines Leaderprojektes sollen Gäste und Touristen in der Zukunft auf ihren Wegen durch die famose Landschaft des Bopparder Hamms hier einen Stopp machen können, zum Picknicken, zum Rasten, zum Natur-und-Rhein-Schauen – und natürlich auch zum Weingenießen.

Noch ist nicht alles fertig in Peterspay 1 hoch oberhalb der kleinen historischen Peterskapelle von Spay, die sich von dem Holzhaus am Weinberg so schön betrachten lässt. In den nächsten Monaten laufen die Planungen an dem kulturlandschaftlichen Projekt weiter, das Weingart hier entwickeln möchte. Auf dem Plateau des neuen Kellers soll das „Kulturlandschaftsprojekt Peterspay“ entstehen. In den nächsten Jahren will Weingart das Umfeld des neuen Kellers so gestalten, dass mit einem landschaftlich eingebundenen Probierhaus ein Platz der Begegnung von Mensch und Natur geschaffen wird. Dutzende Bäume und Pflanzen rahmen dann den Platz ein, der nahe der Ortsgrenzen von Spay zu einem Eingangsportal des Bopparder Hamm werden kann.

Ende April hat die Leader-Aktionsgruppe Mittelrhein dem Projekt ihren Zuschlag gegeben, damit können die Planungen weiter vorangetrieben werden. Damit wird fortgesetzt, was sich hier in den vergangenen Jahren bereits getan hat. Neben dem Bau von Wohnhaus und Keller wurden Terrassen für Riesling- und Spätburgunderstöcke angelegt, zudem entstand ein kleiner und feiner Physalis-Anbau wie eine eine große Weide für Kamerunschafe.

In die Natur eingebettet

Unterhalb von Weingarts Wohnhaus ist zuletzt ein futuristisch anmutender, insbesondere klimatechnisch durchdachter runder Kellerbau entstanden. Zunächst stand die Außenhülle des Kellers wie ein monolithischer Betonkreis im Hang, inzwischen ist das Gelände um den Keller so aufgefüllt, dass nur noch Eingang und Zuwegung erkennbar sind – der Keller wurde in die Natur eingebettet.

Einen ersten Eindruck, wie sich Mensch, Natur und auch Wein hier einmal begegnen können, soll es an diesem Wochenende geben. Der Kellerbau ist fertig, nach der Familie ist inzwischen der gesamte Betrieb nach Peterspay umgezogen, und immer mehr neugierige Blicke und interessierte Besucher zieht der neue Kellerbau an. „Es kommen inzwischen ziemlich viele Menschen, die einmal einen Blick in den neuen Keller werfen möchten“, sagt Weingart.

Am Wochenende ist dies in großem Umfang möglich, denn erstmals steht der neue Keller mit dem neuen Jahrgang bereit, in Augenschein genommen zu werden. In den vergangenen Wochen hat Weingart noch an vielen Details gearbeitet, vom Feinschliff der Pläne für das Leader-Kulturlandschaftsprojekt über finale Arbeiten am Jahrgang im Keller und natürlich auch draußen im Weinberg bis hin zum Abfüllen der Weine. „Ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden“, sagt der Winzer lächelnd.

Insbesondere über den Jahrgang 2017 freut sich der Winzer. Von den Basisweinen über grazile Kabinette und schöne Spätlesequalitäten bis hin zu dichten Spätburgundern und – nach etwas Pause wieder – einer feinen Auslese ist eine runde Kollektion gelungen. „Mit dem Jahrgang bin ich sehr zufrieden“, sagt Weingart, „es gibt eine recht hohe Säure, die sich dank hoher Extraktwerte sehr fein einbindet.“ Dahinter steckt ein klares Signal: ein Jahrgang zum Trinken oder auch zum Weglegen. Die 2017er sind reif und ausgereift.

Premiere in der Unesco-Landschaft

Mit den erstmaligen Probetagen in Peterspay beginnt für den Kunden und auch für Familie Weingart etwas Neues. Erstmals geht es im Unesco-Welterbetal richtig raus in die Natur bei der Jahrgangspräsentation eines Weinguts, und wer den Weg Weingarts hin zu diesem Bauprojekt verfolgt hat, kann sich mit dem Winzer über diese Premiere freuen. Jahrelang hat er in den Weinführern, insbesondere im renommierten „Gault Millau“ lesen müssen, dass er immer noch nicht ausgesiedelt wäre. Es klang mitunter wie ein Klagelied, wie ein Umstand, der zulasten seiner Weine gehen würde. Dabei lag es längst nicht allein an Weingarts außergewöhnlichem Konzept, sondern bisweilen auch an behördlichen Komplikationen, dass nicht alles so glatt und schnell lief. Dies ist aber nun Geschichte. Der Kunde kann es sich ansehen und direkt neben dem Weinberg schmecken, was Winzer und Natur hergeben.

Vom Freitag, 18. Mai, bis zum Montag, 21. Mai, präsentiert das Weingut Weingart jeweils von 11 bis 19 Uhr den neuen Jahrgang an neuer Wirkungsstätte. Erstmals sind die Gäste in den Weinberg in Peterspay eingeladen.

Von unserem Chefreporter Volker Boch