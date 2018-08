Winzer warten auf die Wanderer zwischen Mandelstein, Feuerlay und Ohlenberg

17 Stationen zum Genießen

An insgesamt 17 Stationen können sich die Weinwanderer stärken. Verpflegung gibt es an Standnummer 3, Ralph Meister Meister Gastro aus Beindersheim; Stand 5, Manfred Wehr Rinderzucht; Stand 9, Metzgerei Peter Schmitt Boppard; Nummer 10, Bopparder Kaffeerad Christian Klenner; Nummer 11, Jakobsberg Hotel & Golfresort Boppard; und am Stand 16, Jeanette Frey mit der Feldbeckery aus Sinzig.

Zwischen den Weinlagen Mandelstein, Feuerlay und Ohlenberg werden die Weingüter Michael Schneider, Königshof, Toni Lorenz, August und Thomas Perll, Rolf Bach, Walter Perll, Heilig Grab (alle Boppard), Weingut Didiger (Osterspai), Weingart, Volk und Matthias Müller (alle Spay) gut temperierte Weiß-, Rosé- und Rotweine servieren und die ersten frisch gefüllten Jungweine des Jahrgangs 2017 anbieten. sub