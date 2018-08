Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen: Gymnasium feiert 82 Abiturienten

Mit 82 Abiturienten ist am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen (WHG) erneut ein starker Jahrgang verabschiedet worden. Erfreulich hervorzuheben ist dabei, dass alle Schüler die Abiturprüfungen bestanden haben.

Foto: schokoladenseite-fotografie

Nach dem Einzug des Abiturjahrgangs in die Loreleyhalle, der von der schuleigenen Big Band namens Coming up unter der Leitung von Frank Reichert begleitet wurde, begrüßte Schulleiter Thomas Guckenbiehl die Abiturienten, deren Eltern sowie die Mitglieder des Lehrerkollegiums und der Schülervertretung.

Als Ehrengäste begrüßte er unter anderem den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten, Jens Güllering, und den Stadtbürgermeister aus St. Goarshausen, Manfred Baumert, die durch ihr Kommen ihre Verbundenheit zum WHG zum Ausdruck brachten. Philipp Belzer und Svenja Denninghoff hielten die Ansprache aus dem Kreise der Abiturienten.

Auf humorvolle und zugleich nachdenkliche Art blickten die beiden auf Highlights der Oberstufenzeit wie die Studienfahrten ins Salzburger Land und in die Toskana am Ende der MSS 12 sowie das gelungene Stufenkonzert des Abiturjahrgangs zu Beginn der MSS 13 zurück.

Die Ansprache aus den Reihen des Lehrerkollegiums übernahm Bernd Zielinski als einer der Stammkursleiter. Er unterstrich die hohe Toleranz innerhalb des Abiturjahrgangs, dessen Hilfsbereitschaft und Organisationstalent und bedankte sich bei allen Abiturienten für ihr Engagement. Außerdem wählte er das Thema Zeit als zentrales Element seiner Rede – Zeit, die als wertvolles Gut endlich ist und effektiv investiert werden muss. Im Anschluss an die Ansprache aus dem Lehrerkollegium folgte der lang ersehnte Moment der Ausgabe der Abiturzeugnisse durch die Oberstufenleiterin Tina-Lis Chavanon und den Schulleiter Thomas Guckenbiehl. Nach der Zeugnisausgabe übermittelte Ralf Holl als Vorsitzender des Schulelternbeirats im Namen der gesamten Elternschaft herzliche Glückwünsche an die 82 Abiturienten. Als Vater einer Abiturientin war die diesjährige Abiturfeier auch für ihn ein besonderer Moment.

Eine feste Tradition am WHG im Rahmen der Abiturfeier sind Ehrungen für herausragende schulische Leistungen in bestimmten Fächern und für soziales Engagement. Durch Vertreter von insgesamt elf Fächern wurden folgende Preise übergeben: im Fach Chemie an Felix Bott (Buch), im Fach Deutsch an Lara Börsch (St. Goar-Werlau), Marina Dolinina (Oberwesel) und Annegret Krüger (Bornich), im Fach Englisch an Szymon Marcinkowski (Kamp-Bornhofen), im Fach Ethik an Melanie Otto (Filsen), im Fach Französisch an Julian Blum (Bogel) und Arietta Mehmetaj (St. Goarshausen), im Fach Geschichte an Hannah Hayer (Kamp-Bornhofen), in den Fächern Latein und Sozialkunde an Paula Meyer (Buch), im Fach Mathematik ebenfalls an Lara Börsch (St. Goar-Werlau), im Fach Musik an Bernadette Reschke (Osterspai) und im Fach Physik an Geena Holl (Oelsberg), David von Ohlen (Lautert) und Hendrik Wallau (Ruppertshofen). Neben zwei Fachpreisen erhielt Lara Börsch (St. Goar-Werlau) auch den Preis für das beste Abitur mit der Traumnote von 1,0. Diese Auszeichnung hat traditionell Ingo Bauer, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des WHG, übergeben.

Durch die ehemalige Verbindungslehrerin Kerstin Julius und den aktuellen Verbindungslehrer Fabian Zorn wurde die stolze Anzahl von neun Schülern für ihr Engagement in der Schülervertretung geehrt. Dabei entstammen aus dem Abiturjahrgang mit Hannah Hayer (Kamp-Bornhofen) und Lea Solinski (Himmighofen) zwei Schülersprecherinnen und mit Felix Bott (Buch) und Thomas Lewentz (Kamp-Bornhofen) zwei stellvertretende Schülersprecher. Svenja Denninghoff (Weyer), Vanessa Naumann (Weisel), Melanie Otto (Filsen), Janina Söntgerath (Kaub) und Theresa Stoltefaut (Nastätten) wurden für ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft als Mitglieder in der Schülervertretung ebenfalls mit einem Preis gewürdigt.

Unverzichtbare Arbeit rund um die Veranstaltungen am WHG leisten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften Bühnenbau und Technik. Der Leiter der Technik-AG, Martin Herden, überreichte Felix Bott (Buch/Taunus) und Michel Meerjans (Oberwallmenach) einen Preis und unterstrich deren Einsatz. Als Leiter der Bühnenbau-AG zeichnete Fabian Zorn mit Linus Bonn (Niederwallmenach), Mark Eich (Utzenhain) und Thomas Lewentz (Kamp-Bornhofen) drei sehr engagierte Abiturienten aus.

Die höchste Auszeichnung, die eine Schule bei einer Abiturfeier vergeben kann, ist der Preis der Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule. Diesen Preis verlieh Schulleiter Thomas Guckenbiehl an Felix Bott aus Buch/Taunus. Zu den Klängen von „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ der Big Band endete die offizielle Entlassungsfeier. Im Anschluss folgte der von den Abiturienten organisierte Abiturball in Bornich. In der stilvoll hergerichteten Halle feierten alle Abiturienten bis in die Morgenstunden das Ende ihrer Schulzeit zusammen mit ihren Eltern, Angehörigen, Freunden und Lehrern.