Wiebelsheimer Situation "außergewöhnlich": Entscheidung über Buga-Kosten vertagt

In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats St. Goar-Oberwesel herrschte beim Tagesordnungspunkt zur Buga-Finanzierung wider Erwarten Einigkeit über alle Fraktionen hinweg. Einigkeit darin, dass es am Donnerstagabend noch keine Einigung geben wird.

Die Ortsgemeinde Wiebelsheim droht mit einem Austritt aus dem Zweckverband Welterbe, sollte die Finanzierung der Bundesgartenschau innerhalb der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel nicht korrigiert werden. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.

Foto: Werner Dupuis

Denn die Entscheidung darüber, wie letztendlich der Finanzierungsanteil der Verbandsgemeinde zur Buga auf die Städte und Ortsgemeinden aufgeteilt wird, wurde einstimmig vertagt.

Überörtlichen Tourismus auf die Verbandsgemeinde übertragen

Eine Sondersitzung in zwei Wochen soll Klarheit bringen. Am Donnerstag, 5. April, wird der Verbandsgemeinderat ab 18 Uhr erneut über dieses Thema beraten. Doch zuerst muss das Gremium noch eine andere Entscheidung fällen, nämlich ob der überörtliche Tourismus auf die Verbandsgemeinde übertragen wird.

VG-Bürgermeister Thomas Bungert hatte sich vor der Sitzung beim Gemeinde- und Städtebund erkundigt, ob die zur Auswahl stehenden Varianten zur Buga-Finanzierung rechtlich auf sicheren Füßen stehen. Der Hinweis des Städtebunds: Ohne eine Zuständigkeit der VG für den überörtlichen Tourismus könnte nur der Finanzierungsschlüssel anhand der Einwohnerzahl als Alternative in Betracht kommen.

Deshalb werde die Übertragung benötigt, bekräftigte Bungert. Die örtliche Zuständigkeit der Tourist-Infos in den Städten St. Goar und Oberwesel bliebe weiter unberührt. „Wir waren uns auch einig, dass wir das so belassen“, betonte Bungert. Auch beim Neubau des Aussichtsturms „Spitzer Stein“ und der Förderung der St. Goarer Jugendherberge über 80.000 Euro sei die Verbandsgemeinde auf den Beschluss angewiesen. „Ich kann sonst nicht weitermachen“, betonte Bungert. Aber er machte auch klar: „Wir können das heute nicht beschließen, weil es nicht auf der Tagesordnung steht.“

Wiebelsheim sieht sich benachteiligt und drohen mit Austritt aus Zweckverband

Doch warum wird überhaupt über alternative Finanzierungsmodelle für die Buga im Verbandsgemeinderat gesprochen? Hintergrund ist, dass das aktuelle Finanzierungsmodell für die Buga in der Ortsgemeinde Wiebelsheim auf Kritik stößt. Die Wiebelsheimer sehen sich benachteiligt und drohen damit, aus dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal auszutreten. Eine Kündigung haben sie bereits verschickt.

Denn die 500-Seelen-Gemeinde soll für die Buga fast genauso viel zahlen, wie die beiden Städte St. Goar und Oberwesel, die direkt am Rhein liegen. Das liegt daran, dass der Buga-Kostenanteil für die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel über die Umlage von den Kommunen refinanziert werden soll, was bedeutet: je höher die Steuerkraft, desto höher die Belastung.

Situation von Wiebelsheim ist eine außergewöhnliche

Warum die Kündigung von den Wiebelsheimern schon vor einer Entscheidung im VG-Rat verschickt wurde, kann Bungert indes nicht nachvollziehen. „Ich hatte eigentlich darum gebeten, dass man diese Kündigung bis zu diesem Tag zurückhält“, betonte er. Die Situation von Wiebelsheim bezeichnete er als „außergewöhnlich“, in anderen Verbandsgemeinden werde der kommunale Beitrag zur Buga überall über die Steuerkraft aufgeteilt. Auch in der VG Rhein-Mosel, in der beispielsweise nicht alle Gebiete im Welterbe liegen. Eine Gemeinde in der Situation wie Wiebelsheim gäbe es in anderen Verbandsgemeinden aber nicht. Wegen ihrer starken Steuerkraft, die in diesem Jahr besonders hoch sei, werde Wiebelsheim auch bei der Buga-Finanzierung stark belastet.

Niederburger Bürgermeister: Wiebelsheimer Einspruch "tut schon weh"

„Eine Solidargemeinschaft mit der Buga ist keine Frage. Innerhalb der Verbandsgemeinde muss es aber auch eine Solidargemeinschaft geben. Es tut schon weh und ist schwer vermittelbar, wenn wir als schwache Gemeinde mit geringer Steuerkraft mehr zahlen müssen als Wiebelsheim selbst“, sagte hingegen der Ortsbürgermeister von Niederburg, Hermann-Josef Klockner. Dies wäre etwa der Fall, wenn die Finanzierung rein nach Einwohnerzahl aufgeteilt würde.

„Im Haupt- und Finanzausschuss waren wir uns über alle Fraktionen einig, dass wir Einigkeit wollen“, betonte Kerstin Arend-Langenbach (CDU). Es sei im Zuge der Kommunalreform genug Porzellan zerschlagen worden. „Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns auch noch in anderen Themen streiten“, so Arend-Langenbach. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhold Rüdesheim sah dies ähnlich: Die Übertragung des überörtlichen Tourismus sei jetzt eine Chance, mehr Solidarität in den Reihen zu haben. „Aus unserer Sicht ist das ein guter Ansatz“, betonte er.

Entscheidung muss am 5. April in einer Sondersitzung fallen

Die Buga-Finanzierung sei ein großes Thema, das noch nicht ausdiskutiert ist, betonte die FWVG-Fraktionsvorsitzende Pia Trimpe-Müller. „Es wird guttun, die Zeit bis zum nächsten Termin noch zu haben“, sagte sie. Damit ein Kompromiss gefunden werden kann.

„Am 5. April muss eine Entscheidung fallen“, daran ließ Bungert keine Zweifel aufkommen. Denn der Zweckverband Welterbe versammelt sich voraussichtlich zum 23. April, damit die Bewerbung für die Buga im Mai an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben werden kann.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld