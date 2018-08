Werner Dupuis zur Abstimmung zum schönsten Wanderweg

Votieren Sie für die MasdascherTraumschleife

Die 13,9 Kilometer lange Traumschleife Masdascher Burgherrenweg gewährt den Wanderern eine abwechslungsreiche Tour an Bächen, Tälern und Mühlen vorbei, hat herrliche Fernblicke im Angebot und natürlich die imposante Burg Balduinseck.

Foto: Werner Dupuis

Was die Kenner schon immer wussten, der Hunsrück ist ein Paradies für für Wanderer. Durch große und kleine Traumschleifen, Fernwanderwege und nicht zuletzt dank der bundesweiten Popularität der Mörsdorfer Geierlay, die schon mehr als 646.000 Wagenmutige schon überquerten, ist der Hunsrück bei Wanderfreunden längst kein Geheimtipp mehr. Auch der Masdascher Burgherrenweg, der vom Wandermagazin als „Deutschlands schönster Wanderweg des Jahres 2018“ nominiert wurde, gehört zweifellos dazu. Von freiwilligen Mastershausenern mit ganz geringen öffentlichen Zuschüssen angelegt und 2009 erstmals als Traumschliefe zertifiziert, gehört er wegen seiner landschaftlichen Vielfalt zu den schönsten Wandertouren in der Region. Ständig sind die Heimatfreunde unterwegs, um den Weg freizuhalten – mit viel Gefühl, um seine Ursprünglichkeit nicht zu beeinträchtigen. Mit der Balduinseck können die Wanderer eine Burgruine erklimmen, die in ihrer bauhistorischen Bedeutung weit über den Hunsrück hinausreicht. Für durstige und hungrige Wanderfreunde bietet sich noch die Gelegenheit der Einkehr. Auch keine Alltäglichkeit im Hunsrück, in einem Land, in dem das traditionelle Dorfgasthaus eine Seltenheit geworden ist. Also beteiligen Sie sich an der Abstimmung und votieren Sie für den Masdascher Burgherrnweg. Überzeugen Sie sich und gehen Sie selbst den Weg! Im aktuellen Blütenrausch und frischen Grün des Frühling ist dies ein Traum.