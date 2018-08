Werner Dupuis zum Abriss des KAB-Gebäudes

Chance auf eine gravierende Veränderung nutzen

Ravengiersburg gehört zweifellos zu den ganz besonderen Orten im Hunsrück. Die beiden mächtigen Türme des Hunsrückdoms spiegeln beeindruckend mehr als 1000 Jahre Kirchengeschichte wieder, die mit Gründung des Augustiner-Chorherrenstifts im Jahr 1074 begann. Über den gesamten Hunsrück verstreut, bis zur Nahe und an die Mosel lagen die Pfründe des Klosters. Das kleine abgelegene Dorf war ein Zentrum geistlicher und wirtschaftlicher Macht. Mit dem Weggang der Padres und der KAB endete diese Epoche. Zurück blieb ein seit Jahren leer stehender, im Verfall befindlicher hässlicher Betonklotz samt Nebengebäude, im Schatten des Domes und im Herzen des idyllischen Dorfes.

Gut, dass dieser architektonische Schandfleck samt angerosteter Werkshalle im Klostergarten jetzt beseitigt wird. Alle Bemühungen, neues Leben in den Komplex zu bringen, waren vergeblich. Die Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer und die Ortsgemeinde, in deren Verantwortung die Planungshoheit liegt, sind jetzt gefordert, bei der Neugestaltung an einem Strang zu ziehen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Die Chance für so eine gravierende Veränderung des Dorfes kommt nur einmal und muss genutzt werden.