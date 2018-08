Wenn es ganz schnell gehen muss: Der kleine Lebensretter aus dem Kühlschrank

Die Idee ist simpel und kann im Ernstfall Leben retten: Eine kleine grün-weiße Plastikdose, aufbewahrt im Kühlschrank, enthält für den Rettungsdienst wichtige Informationen über die im Haushalt lebenden Menschen. Zwar hofft wohl jeder Mensch darauf, erst gar nicht in eine lebensbedrohliche Situation zu gelangen, bei der Rettungssanitäter und Notarzt schnell am Ort sein müssen. Ist ein solcher Notfall aber eingetreten, ist oft Eile geboten.

Informationen zum Patienten, seinen Vorerkrankungen und Kontaktadressen sollten schnell an die Retter weitergegeben werden. Doch was ist, wenn der Patient selbst nicht antworten kann und kein Angehöriger da ist? Oder wenn auch die Angehörigen unter Schock stehen? Hilfe versprechen sogenannte Notfalldosen. Die Stadt Oberwesel geht mit gutem Beispiel voran und verteilt diese Dosen jetzt kostenlos an ihre Einwohner.

Erhältlich sind sie ab sofort im Oberweseler Stadthaus bei der Tourist-Info. Das Projekt wurde dort vor Kurzem offiziell vorgestellt und soll nun möglichst vielen Menschen bekannt gemacht werden. Damit im Ernstfall Betroffene und natürlich auch die Rettungsdienstler wissen, was es mit dieser kleinen, grünen Dose auf sich hat.

Im Kühlschrank wird sie deshalb aufbewahrt, weil nahezu jeder Haushalt einen besitzt und dieser in den meisten Fällen auch in der Küche zu finden ist. So müssen die Retter nicht erst lange suchen und sparen im Ernstfall wertvolle Zeit. Gedacht ist die Notfalldose vor allem für ältere Menschen. Geeignet ist sie aber auch für jüngere Patienten oder Familien.

Die Idee stammt ursprünglich aus England. Dort wurde die Notfalldose vor rund drei Jahren erfunden. Seitdem wird sie auch in Deutschland immer populärer. Auch in der Stadt St. Goar ist der kleine Notfallhelfer ab sofort kostenlos im Rathaus erhältlich.

Ein ähnliches Projekt gibt es in der Verbandsgemeinde Kirchberg. Dort hat der Seniorenbeirat eine Notfallmappe erarbeitet. Die Notfalldose ist dort auch ein Begriff. „Uns fehlen aber die finanziellen Mittel, um diese Dosen zu besorgen und kostenlos weiterzugeben“, sagt der Sprecher des Seniorenbeirats, Harald Kaspar. Für sinnvoll hält er diese Projekt schon, es leide derzeit aber noch daran, dass es bei den Menschen in der Region kaum bekannt ist.

Gerade ältere Menschen und Menschen, die krank sind, sind oft auf verschiedene Medikamente angewiesen, leben vielleicht allein, oder der Partner weiß gar nicht so genau, welche Medikamente der andere nehmen muss. Im Notfall können diese Informationen aber Leben retten.

Die grün-weiße Plastikdose enthält zwei Aufkleber, die vorab in Augenhöhe auf die Innenseite der Eingangstüre und auf die Kühlschranktür geklebt werden sollen, sowie ein Datenblatt mit wichtigen Angaben zur Person, das entweder selbst oder vom Arzt oder von Angehörigen auszufüllen ist. Dort ist nicht nur zu lesen, welche Allergien und Unverträglichleiten der Patient hat, sondern auch, welche Medikamente er regelmäßig nimmt, ob es eine Patientenverfügung gibt, wer der Hausarzt ist, wer im Notfall zu benachrichtigen ist und mehr.

Es können aber auch Menschen, die von dem potenziellen Patienten gepflegt werden oder Kinder, die von der Kita oder aus der Schule abgeholt werden müssen, auf dem Datenblatt eingetragen werden.

Idee wurde aus der Bevölkerung an die Stadt herangetragen

Auch Gerti Ensel aus Oberwesel hat eine solche Dose in ihrem Kühlschrank stehen. Die 78-Jährige hatte Anfang des Jahres bei Oberwesels Stadtbürgermeister Jürgen Port angeregt, die Notfalldose doch offiziell in der Stadt einzuführen. Auf die Idee brachte sie eine früheren Schulkameradin aus Germersheim, mit der sie regelmäßig telefoniert. „Sie ist sehr krank und allein“, erzählt Gerti Ensel. Bei einem ihrer Gespräche erwähnte ihre Bekannte, dass sie unbedingt aufs Amt müsse, sich eine Dose holen. „Was denn für eine Dose?“, fragte Gerti Ensel nach, und ihre Bekannte erklärte ihr das Prinzip.

„Ich fand, das ist eine gute Sache“, sagt die 78-Jährige. Und so kam letztendlich die Idee auf, die Notfalldose in der Region publik zu machen. Stadtbürgermeister Jürgen Port erklärte sich schnell bereit, das Vorhaben zu unterstützen. Die Dosen wurden bestellt, und sollen nicht verkauft, sondern kostenlos abgegeben werden. „Diesen Service wollen wir als Stadt anbieten“, bekräftigt er.

Auch bei den Rettungsdiensten aus der Region stößt die Idee auf Zustimmung. Eine Herausforderung wird allerdings sein, die Informationen in der Notfalldose immer aktuell zu halten, etwa wenn sich die Dosierung der Medikamente ändert, gibt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Heinz-Dieter Wieß zu Bedenken. Peter Keßler, Leiter der Rettungswache in Oberwesel, will die Dose nun bei der nächsten Dienstbesprechung vorstellen, damit die Lebensretter im Notfall auch wissen, was es damit auf sich hat.

