Weniger Straftaten, aber mehr Einbrüche

Die Zahl der Straftaten auf der Hunsrückhöhe ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dies geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik hervor, die jetzt die Polizeiinspektion Simmern vorgestellt hat. Die Beamten sind zuständig für die Verbandsgemeinden Rheinböllen, Kastellaun, Kirchberg und Simmern.

Erster Polizeihauptkommissar Gebhard Petry ist mit der Kriminalitätsstatistik des Vorjahres im Großen und Ganzen recht zufrieden. Kopfzerbrechen bereitet dem Beamten dennoch die hohe Zahl von Einbrüchen.

Insgesamt 3150 Fälle wurden 2017 von der Simmerner Polizei aufgenommen, das sind 66 weniger als im Jahr zuvor. Rechnet man aus dem Zahlenwerk noch die Verstöße gegen das sogenannte Ausländerrecht heraus – also zum Beispiel Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht oder illegale Einreise, wie sie nur von Ausländern begangen werden können – dann kommt man auf 2783 Straftaten im vergangenen Jahr in den vier genannten Verbandsgemeinden. Das sind 113 Fälle weniger als 2016. „Verstöße gegen das Ausländerrecht haben nichts mit Kriminalität unter Ausländern zu tun – sie können von Bundesbürgern gar nicht begangen werden“, erläutert Gebhard Petry im Gespräch mit unserer Zeitung. „Im Prinzip ist jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, erst einmal illegal eingereist und hat damit eine Straftat begangen. Bei uns spielt der Flughafen Hahn als Einreisequelle natürlich eine sehr große Rolle.“

Der Erste Polizeihauptkommissar und stellvertretende Leiter der Simmerner Behörde ist mit der Kriminalitätsentwicklung in seinem Zuständigkeitsbereich im Großen und Ganzen zufrieden. „Über den Rückgang der Zahlen sind wir natürlich erfreut, auch wenn man bei Statistiken immer etwas aufpassen muss. Besonders froh bin ich über die Abnahme von Straftaten, bei denen Bürger in ihrem persönlichen Bereich betroffen sind, wie zum Beispiel Körperverletzung, Diebstahl oder Bedrohung. Insgesamt verzeichnen wir den niedrigsten Wert an Straftaten seit fünf Jahren, und mit einer Aufklärungsquote von 65 Prozent erreichen wir ein sehr hohes Niveau.“

Fest steht: Auf dem Hunsrück lebt man vergleichsweise sicher. Mord oder Totschlag kam im vergangenen Jahr gar nicht vor, zweimal taucht versuchter Totschlag in der Statistik auf. „Das waren Streitigkeiten unter jungen Leuten, in einem Fall wurde jemand mit einem Baseballschläger, im anderen Fall jemand mit einem Messer an der Schulter verletzt. Nichts dramatisches, aber letztlich wird dies in der Statistik als versuchter Totschlag geführt.

Polizei bietet Beratung vor Ort an

Insgesamt waren 2017 die sogenannten Rohheitsdelikte um 7,5 Prozent rückläufig. So wurden 297 Körperverletzungen gezählt, 2016 waren es noch 312 Fälle. Auffällig: Schwere Körperverletzungen haben um mehr als ein Viertel abgenommen – von 78 in 2016 auf 58 im abgelaufenen Jahr. Um fünf Fälle haben einfache Körperverletzungen zugenommen, 226 gab es 2017 davon. 50 Bedrohungen (68 im Vorjahr) und 41 Nötigungen (36) tauchen in dem Zahlenwerk auf. „Letztere gab es vor allem im Straßenverkehr“, erklärt Petry. Sorge bereitet dem Simmerner Beamten weiterhin der Anstieg bei Diebstahlsdelikten insgesamt von 863 (2016) auf 893 und ganz besonders die starke Zunahme bei Einbrüchen. 370 mal wurde auf der Hunsrückhöhe 2017 eingebrochen, im Vorjahr waren es noch 264 Fälle – ein Plus von satten 40 Prozent. „Das liegt auch daran, dass wir hier in den vergangenen Jahren weniger stark betroffen waren als andere Regionen. Dennoch ist das besonders ärgerlich, weil dabei das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stark beschädigt wird.“

Der Erste Polizeihauptkommissar verweist auf zwei Einbruchsserien, die mittlerweile aufgeklärt sind und die Täter dingfest gemacht werden konnten. „Das schlägt sich natürlich auch in der Statistik nieder“, sagt Petry. „Auffällig ist dennoch, dass wir Einbrüche in Wohnungen in 35 Orten hatten, bei denen wir leider kein System erkennen konnten.“

Petry erinnert an die umfangreichen Präventionsmaßnahmen der Polizei, unter anderem Informationsveranstaltungen und Stände in diversen Supermärkten. Dazu biete die Polizei eine vor Ort Beratung Zuhause zum Thema Sicherheitsausstattung an. „Dazu können sich die Bürger gerne an uns wenden“, appelliert der Beamte.

Petry: „Relation passt nicht“

Auffällig an der Statistik sei die hohe Zahl von jugendlichen Tatverdächtigen und jungen Menschen sowie der vergleichsweise hohe Anteil von ausländischen Tatverdächtigen (ohne Ausländerrecht): „Beide Gruppen fallen bei Straftaten negativ auf und spiegeln in der Statistik nicht die tatsächliche Relation im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wider“, sagt Gebhard Petry. 23 Prozent aller Tatverdächtigen sind unter 21 Jahre alt, 21 Prozent der Tatverdächtigen sind Ausländer. „Das ist eine sehr hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass im Kreis nur 8 Prozent Ausländer leben.“

Deutlich gestiegen um 38 Prozent sind 2017 Straftaten gegen die sogenannte sexuelle Selbstbestimmung. 54 Vorfälle tauchen in der Statistik auf. Das hat laut Petry vor allem mit den Vorfällen auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015/16 zu tun. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert und das Delikt „sexuelle Belästigung“ eingeführt. Entsprechend sei der Wert hoch gegangen.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz