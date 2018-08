Welterbetag lädt Kinder zum Mitmachen ein

Traumwetter bei der fünften Auflage des Kinder-Welterbetages: An zwölf Punkten in Boppard gab es viel zu entdecken und zu erleben.

Mehr als 40 Kinder betreute Hermann Schmitt von der Jugendbegegnungsstätte an der Station Slakline. Die Überquerung des Teiches stand für viele Kinder als die Herausforderung des Tages an. Gesichert, am besten barfuß, ging es über den gespannten Gurt über die Wasserfläche für die achtjährige Solino und viele andere Kinder. Hoch hinaus ging es an der Kletterstation im Marienberger Park –natürlich gut gesichert. Beim Durchlaufen des Barfußpfades hatten die Kinder mit und ohne Eltern ihren Spaß. Großer Erfolg für die fünfte Auflage des Kinder-Welterbetages: Kinder und Eltern hatten ihren Spaß und nahmen sich Zeit, die zwölf Angebote wahrzunehmen. Sehr beliebt waren die Schieferarbeiten bei der Dachdecker-Innung Boppard. Mit Ratschlägen vom Fachmann bearbeiteten die Kinder ihre Schieferplatten.

Und fürs Mitmachen gab es an jeder Station für die Kinder einen Stempel zur Belohnung. Ein großes Angebot an Aktivitäten und Vorführungen rund um das Thema Welterbe erwartete die Kinder, die von ihren Eltern und Großeltern begleitet wurden. Die Aktionen fanden an historischen Plätzen statt: auf dem Marktplatz, in der Stadthalle, am Römer-Kastell, in den Rheinanlagen und im Marienberger Park.

Nur das angekündigte zwei PS-Taxi, das als Shuttle zwischen den Stationen fungieren sollte, musste kurzfristig abgesagt waren. Alfons Breitbachs Haflinger konnten nicht die Pferdekutsche ziehen, da ein Pferd lahmte. Also machten sich die Eltern mit ihren Kindern und Kinderwagen auf den Fußweg zwischen Innenstadt und Marienberger Park.

Hier genossen die Kinder den Schatten unter dem gewaltigen Blätterdach der mehr als 100 Jahre alten mächtigen Bäume. Klettern, Ponyreiten, Waldabenteuer mit Slakline und Grillen mit dem Pfadfindern standen dort im Vordergrund. Startpunkt des Parcours war der Marktplatz, wo Luftballons mit den Teilnehmerkarten ausgegeben wurden. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information gaben an ihrem Stand die begehrten Karten aus, mit denen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern auf Entdeckungsreise gingen.

Werken und Erleben hieß es bei den Kindergärten im Stadtgebiet. Mit kleinen Feilen bastelten die Kinder Pfeifen aus Holunderholzstücken, stellten Anhänger aus Holzscheiben her, ließen sich Schminken, und klopften, angeleitet durch Dachdecker, mit dem Hammer kräftig ihr aufgemaltes Muster auf der Schieferplatte.

Begeistert war die kleine Stina vom Barfußpfad. Korken, Holzchips, Kirschkerne, Moos, Steine, Stroh, junge Äste, Sand, Schieferstückchen und frisch geschnittenes Grün einer Thujahecke lockten das kleine Mädchen immer wieder in den mit Strohballen abgesicherten Parcours. Unermüdlich stellte sich die kleine Dame aus dem Vorderhunsrück an und marschierte los. Ziel waren immer die Kirschkerne, die ihr besonders gut gefielen.

Nicht fehlen durften die Römer, die an der Stadtmauer am Römer-Kastell ihr Lager bezogen. Die Cohorte XXVI gab wieder einen Einblick in das Leben der Römer vor vielen hundert Jahren. Sie spannten den Bogen für die Kinder, zeigten ihre Handwerkskunst und bildeten vor allem die Jungen zum Auxiliar aus.

Dass Lesen Spaß machen kann, erfuhren die Teilnehmer in der Leseecke der Stadtbücherei. Schmökern und mitnehmen war das diesjährige Motto. Und die Kreismusikschule lud zum Kennenlernen verschiedener Instrumente ein. Die Schellemännchen, eine Gruppe von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren der Tanzgruppe der Karnevalsgesellschaft Knorrköpp, eröffneten nicht wie sonst die Karnevalssitzungen der KG, sondern in diesem Jahr die fünfte Auflage des Kinder-Welterbetages in der Stadthalle.

Im Anschluss wurde es dunkel auf der Bühne: Das Schwarzlichttheater der Arbeiterwohlfahrt beeindruckte mit verschiedenen Effekten auf der Bühne der Stadthalle. Außerdem konnte hier, wer hungrig war, seine Pizza selbst belegen. Ansonsten wurde ausreichend für das leibliche Wohl an den verschiedenen Plätzen gesorgt.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach