Welterbe-Gastgeber laden zum Kirschgenuss ein

Die Natur des Oberen Mittelrheintals ist voller Kostbarkeiten – die dazu noch köstlich schmecken. Ein Juwel unter den Köstlichkeiten ist die Mittelrheinkirsche. Seit einigen Jahren ist man sich dessen wieder bewusst.

Die Welterbe-Gastgeber verstehen es, die Mittelrhein-Kirschen kulinarisch zu veredeln, jetzt in den Kirschwochen ganz besonders. Foto: Suzanne Breitbach

Die Mittelrheinkirschen schmecken paradiesisch, denn in den Sorten steckt eine Aromenvielfalt, die die Geschmacksknospen tanzen lässt. Liebevoll zubereitet, findet man die Mittelrheinkirsche während den Kirschwochen bei den Welterbe-Gastgebern sowohl in Vorspeise, Hauptgang, Dessert als auch flüssig im Glas: Kirschen in Kombination mit Pfifferlingen, Kirschsenf, Wild und Kirsche, gebackene Kirschen, Kirschbalsam, Kirschkonfitüre, Essigkirschen, Holunderblüten-Kirsch-Sorbet, Sauerkirsche mit Schokolade, Kirschsecco, Kirschwein und Sekt mit Kirschlikör – der kulinarischen Vielfalt haben die Welterbe-Gastgeber kaum Grenzen gesetzt.

Mit von der Partie sind das Weinberg-Schlößchen (Oberheimbach), Stübers Restaurant (Bacharach), das Romantik Hotel Schloss Rheinfels (St. Goar), das Weinhotel Landsknecht (St. Goar), der Nassauer Hof (St. Goarshausen), das Landgasthaus Blücher (Dörscheid), Landhotel Restaurant Becker (Kamp-Bornhofen) und der Landgasthof Zum Weissen Schwanen (Braubach).

Seit Jahrhunderten wird am Mittelrhein Obstbau betrieben. Die frühen Kirschsorten, die hier dank des milden Klimas schnell heran reiften, waren besonders begehrt. Ihre Blütezeit erlebte die Mittelrheinkirsche Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Nachfolgekultur des durch Krisen geschüttelten Weinbaus sorgten sie für Ruhm und Ehre. An die 100 Sorten sind dokumentiert, die Palette reicht vom „Bopparder Krächer“ über die „Kesterter Schwarze“, von der „Lahnsteiner“ bis hin zur „Perle von Filsen“. Die Kirschen wurden per Schiff und Bahn in die Ballungszentren und ins Ausland gebracht.

Noch bis in die 60er-Jahre blühte der Obstanbau am Mittelrhein, jetzt parallel zum Weinbau. Doch dann setzte der Rückgang ein. Zu beschwerlich war es vielen Obstbauern geworden, die alten Bäume zu pflegen und die roten Perlen von den Bäumen zu pflücken. Dazu kam, dass auf Grund der preiswerten Konkurrenz aus dem Ausland auch die Nachfrage und das Interesse an den alten Sorten nachließen.

Damit das Kulturgut Kirsche nicht in Vergessenheit gerät und fröhliche Urständ feiern konnte, haben sich passionierte Kirschfreunde und Erzeuger aus der Region mit dem Zweckverband zusammengetan. Gemeinsam setzen sie sich für den Fortbestand der Kirschvielfalt in der Region ein.