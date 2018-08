Weine sollen Carl Haag ein Denkmal setzen

Aus unserem Archiv

Oberwesel

Am Fuße des „Haags Turms“ in Oberwesel ruht Carl Haags Asche, doch es gibt bis heute keinen Grab- oder Gedenkstein, der daran erinnert, dass der Maler im Jahr 1915 in der Stadt am Mittelrhein gestorben ist. Haags Enkel hatte die Asche im Jahr 1953 aus dem Turmfenster in ein kleines Gärtchen geschüttet, heißt es. Der Turm war lange Jahre Haags Zuhause. Dass es keinen Gedenkstein gibt, will die Internationale Carl-Haag-Gesellschaft jetzt ändern, und sammelt Spenden für eine Büste, die in dem kleinen Gärtchen ihren Platz finden soll.