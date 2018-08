Wechsel des Kaufmännischen Direktors: Neues Gesicht in Simmerner Klinikleitung

Rainer Frischmann zeichnet seit dem 1. Juli verantwortlich für die betriebswirtschaftliche Balance der Hunsrück Klinik Simmern. Der 49-Jährige tritt als neuer Kaufmännischer Direktor die Nachfolge von Manuel Seidel an, der nach erfolgter Übergabe als Kaufmännischer Direktor ans Diakonie-Krankenhaus mit den Standorten Bad Kreuznach und Kirn wechselt.

Rainer Frischmann (rechts) ist neuer Kaufmännischer Direktor der Hunsrück Klinik. Manuel Seidel wechselt als Kaufmännischer Direktor ans Diakonie Krankenhaus mit den Standorten Bad Kreuznach und Kirn.

Foto: Diakonie

Frischmann kommt aus Mannheim und verfügt über fundierte Erfahrung im Krankenhausmanagement. Diese erwarb er unter anderem an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt und am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. 2010 bis 2017 war er Verwaltungsdirektor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Heidelberg, einem geriatrischen Fachkrankenhaus. Zuletzt war er in gleicher Position für die Karlsruher Paracelsus Kliniken tätig.

Frischmann absolvierte in Mannheim ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Krankenhauswesen, das er als Diplom-Kaufmann abschloss. Er ist verheiratet und freut sich auf die neuen Herausforderungen, die ihn an der Hunsrück Klinik in Simmern erwarten. Gemeinsam mit den Direktoriumsmitgliedern Dr. Hans-Peter Mayer als Ärztlichem Direktor und Kristina Theodoropoulos als Pflegedirektorin führt Rainer Frischmann das operative Geschäft der Hunsrück Klinik, die 266 Betten hat und knapp 600 Mitarbeitende zählt. 2017 begaben sich fast 11.000 Patienten dorthin in stationäre Behandlung, 16.650 ambulante Krankheitsfälle mit mehr als 38.000 Besuchen fanden in der Klinik medizinische Hilfe.

„Wir freuen uns, dass wir mit Rainer Frischmann jemanden mit großer Expertise im Krankenhaussektor für uns gewinnen konnten“, sagt Thorsten Junkermann, Geschäftsführer des Geschäftsfeldes Krankenhäuser und Hospize der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Die Hunsrück Klinik ist dank des Engagements und Sachverstands von Manuel Seidel auch strukturell sehr gut aufgestellt. Wir wünschen ihm und seinen Mitstreitern im Direktorium, dass sie diesen Weg weiterhin erfolgreich fortsetzen.“