"Wasser ist wunderschön": Gemündener Freibad hat jetzt wieder geöffnet

Pünktlich um 11 Uhr öffnete das Freibad Gemünden am gestrigen Freitag wieder seine Pforten. Heike Hammen verkaufte sogleich die ersten Dauerkarten für die Stammgäste, die umgehend ihre ersten Bahnen absolvierten. „Das Wasser ist wunderschön“, befanden sie unisono.

„23,5 Grad zeigt das Thermometer an“, berichtet Schwimmmeisterin Elisabeth Wilbert, die sich freute, am ersten Badetag ihre Stammgäste begrüßen zu können, die sich die Wiedereröffnung natürlich nicht entgehen lassen wollten. Und das bei angenehmen Außen- und Wassertemperaturen. Letztere waren zuletzt ganz und gar nicht mehr gegeben, denn die Heizungsanlage hatte ihre Schuldigkeit getan und konnte im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr. „Ich habe in den vergangenen fünf bis zehn Jahren immer wieder Kleinigkeiten repariert. Wir mussten viel improvisieren, damit die Anlage in Betrieb gehen konnte“, berichtet der Bäderbetriebsleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg, Viktor Hergert.

„Jetzt sind wir sehr froh“, bekannte Hergert. Die Heizungsanlage wurde ausgetauscht, der alte Kessel war komplett durchgerostet. Da war gar nichts mehr zu flicken. „Der Schornstein qualmt, das ist gut“, sagte Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum zufrieden. Er war zur Wiedereröffnung nach Gemünden gekommen und lobte den Förderverein Freibad Gemünden: „Man kann das Engagement des Fördervereins gar nicht hoch genug einschätzen. Ohne diesen Einsatz der Initiative hätten wir heute nicht aufgemacht“, sagte Rosenbaum.

Es liegt noch keine Endabrechnung vor, aber inklusive Planung rechnet der Bürgermeister mit rund 60.000 Euro, die die Sanierung der Heizungsanlage gekostet hat. Und gute zwei Drittel davon hat der Förderverein durch Spenden zusammengebracht. Den Rest übernimmt die Verbandsgemeinde als Träger des Freibades.

Die Heizungsanlage musste ausgetauscht werden. Foto: Thomas Torkler

Dass das Wasser im Gemündener Freibad jetzt wieder temperiert ist, schätzt Rosenbaum, auch wenn Viktor Hergert bemerkte: „Kühles Wasser fördert den Kreislauf und strafft die Haut.“ Rosenbaum setzte dagegen: „Temperiertes Wasser steigert das Wohlbefinden.“

An der Wassertemperatur kann es also nicht liegen, wenn zu wenig Badegäste kommen. Einzig das Wetter muss mitspielen, da sitzt das Gemündener Bad im selben Boot wie alle anderen Freibäder. Die Badesaison in Gemünden geht bis zum 31. August.

Wann in Kirchberg die Saison wieder eröffnet wird, hängt vom Fortgang der Sanierungsarbeiten ab. Rosenbaum ist bislang zufrieden: „Wir liegen im Plan.“

Will heißen: Ende des Winters oder Anfang des Frühjahrs ist auch in Kirchberg wieder Badebetrieb möglich, wenn alles glatt läuft. Dann können auch dort wieder Schulschwimmen und Schwimmkurse stattfinden. Thomas Torkler