Er nannte die Problematik deutlich beim Namen: „Es ist leicht, zu demonstrieren und zu fordern. Aber auch zu machen, das ist schon eine andere Kategorie“, sagte der Begründer der CDU-Initiative für den ländlichen Raum, MdB Peter Bleser.

Thomas Torkler kommentiert In der Tat: Schaut man sich die Unmutsäußerungen – um es mal vornehm zu formulieren – in sozialen Medien an, wird eine große Unzufriedenheit deutlich. Dagegen gibt es ...