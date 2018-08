Vor Gericht: Organisierte Bande ließ geklauten Betonmischer in Hangar am Hahn frisieren

Vor Gericht in Kreuznach wird gerade ein Stück der Machenschaften organisierter Diebesbanden öffentlich. Ein Litauer soll am Weitertransport eines geklauten Betonmischers vom Flughafen Hahn beteiligt gewesen sein; ein Bopparder Hells Angel hatte den Hangar am Hahn angemietet.

Ein wirtschaftlicher Schaden in Millionenhöhe entsteht bundesweit Jahr für Jahr durch Diebstähle von Baufahrzeugen und -maschinen. Ein Betonmischfahrzeug, wie es am 9. Juli 2016 vom Betriebsgelände einer Firma in Bad Kreuznach entwendet wurde, kostet neu etwa 140.000 Euro. Wegen des gestohlenen Baufahrzeugs muss sich seit Mittwoch ein 44-jähriger litauischer Staatsbürger vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Bad Kreuznach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, an der geplanten Überführung des Betonmischers vom Flughafen Hahn nach Antwerpen beteiligt gewesen zu sein.

Das Fahrzeug konnte in Luxemburg sichergestellt werden. Dabei wurden der 44-jährige Angeklagte und ein 46-jähriger litauischer Landsmann festgenommen, der den Lkw fuhr. Aufgabe des 44-Jährigen, der mit einem Pkw unterwegs war, war laut Staatsanwaltschaft, den Fahrer im Konvoi bis zu einem Parkplatz im Hafen von Antwerpen zu begleiten und ihn wieder mit zurück nach Deutschland zu nehmen.

Der Weg, den der Betonmischer von Bad Kreuznach über eine Halle auf dem Flughafen Hahn in Richtung Belgien nahm, ist nach den Erkenntnissen der Ermittler ein Muster für die Arbeitsweise organisierter Banden. „Im Zeitraum 2014 bis 2015 sind die Diebstähle von Betonmischern und Pumpen landesweit stark angestiegen“, sagte ein Mitarbeiter der Kriminaldirektion Mainz.

Bopparder Hells Angel mietete Hangar am Hahn an

Die Polizei geht von einem großen Netzwerk aus, dessen Mitglieder arbeitsteilig die Fahrzeuge auskundschaften, entwenden, umbauen und ins Ausland überführen. Im Fall des in Bad Kreuznach gestohlenen Lkws, der mit einem Ortungssystem ausgestattet war, erhielt der Eigentümer das letzte Signal von der B 50 Höhe Rheinböllen durch das eingebaute Mautgerät.

Bei dem Diebstahl ist vermutlich ein Störsender verwendet worden. In dem Hangar auf dem Hahn, der von einem Bopparder Unternehmer und Präsident des dortigen Hells Angels Chapters angemietet worden war, wurden vermutlich die Fahrgestellnummer des Lkw verändert und elektronische Geräte ausgebaut. Wie ein Ermittler erklärte, fand man dort zwei weitere gestohlene Baufahrzeuge.

Erst am 22. August erhielt der Eigentümer des Betonmischers wieder ein Signal von seinem Fahrzeug, das mit einem zusätzlichen Sicherungssystem ausgestattet ist, aus dem Raum Trier. Wenig später nahm die luxemburgische Polizei die Männer auf einem Rastplatz fest. Bei dem 44-Jährigen wurden unter anderem ein Rohling für Mercedesschlüssel, eine spezielle Fernbedienung, ein Tankschlossschlüssel für den Betonmischer und rund 10.000 Euro Bargeld gefunden. Das Verfahren wird am 4. Juni um 10 Uhr und am 19. Juni um 9 Uhr fortgesetzt.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel