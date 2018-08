Vom Turm aus Nachrichten übermittelt

Der „Spitze Stein“ zwischen Urbar, Niederburg und St. Goar ist seit Jahrhunderten schon als Aussichtspunkt beliebt. Wenn der geplante neue Aussichtsturm dort gebaut ist, haben Wanderer bei gutem Wetter wieder einen ausgezeichneten Blick über das Rheintal, den Taunus und Teile des Hunsrücks. Diese Weitsicht wussten auch schon die Menschen zu Zeiten Napoleons zu schätzen. Damals befand sich dort, 422 Meter über dem Meeresspiegel, eine Telegrafenstation zur Nachrichtenübermittlung.

Der Niederburger Klaus Hinner interessiert sich für Regionalgeschichte. Er ist als Burgführer auf Burg Sooneck beschäftigt und spielt regelmäßig bei den Blüchertagen in Kaub mit. Dort spielt er einen der Soldaten, mit denen Blücher 1814 den Rhein überquert hat. Auch mit die Vergangenheit des Spitzen Steins hat sich der 63-Jährige ausgiebig beschäftigt. Zu Zeiten der Rheinquerung Blüchers befand sich dort eine Telegrafenstation.

Foto: Denise Bergfeld

Wer mehr darüber erfahren möchte, welche Rolle der Spitze Stein damals gespielt hat, ist bei dem Niederburger Klaus Hinner an der richtigen Adresse. Er ist bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz auf der Burg Sooneck als Burgführer angestellt und hat sich in seiner Freizeit über viele Jahre mit der Geschichte des Spitzen Steins befasst. Denn wo heute Nachrichten in Millisekunden über das moderne Kommunikationsnetz um die Welt gehen, war vor rund 200 Jahren weitaus mehr Aufwand nötig, um sich über viele Kilometer hinweg zu verständigen. Die Überreste der Telegrafenstation sind heute noch zu sehen. Nachrichten werden von dort aus keine mehr weitergeleitet – höchstens von Wanderern mit ihren Handys. Ihnen dient die einstmalige Telegrafenstation heute als Unterstand und Schutz bei Regen.

Klaus Hinner hat sich für den Termin mit unserer Zeitung extra „in Schale geschmissen“, er trägt eine Uniform eines Soldaten, der mit Blücher 1814 den Rhein überquert hat. Hinner trägt sie normalerweise bei den Blüchertagen in Kaub, wenn dort der „Rheinübergang“ nachgespielt wird. Insgesamt überquerten damals in nur fünf Tagen rund 50.000 Soldaten, 15.000 Pferde und 182 Geschütze der schlesischen Armee von Kaub aus den Rhein und drängten im weiteren Verlauf die nach der Völkerschlacht bei Leipzig geschwächten napoleonischen Truppen zurück.

Zu dieser Zeit bestand unter anderem eine Telegrafenlinie von Mainz nach Metz. „Diese sollte bis nach Koblenz erweitert werden. Blüchers Rheinüberquerung beendete dieses Vorhaben“, erklärt Hinner. In Sprendlingen wurde eine der historischen Telegrafenstationen in den 90er-Jahren wieder hergerichtet. Der neue Aussichtsturm auf dem Spitzen Stein soll auch mit einem Flügeltelegrafen ausgestattet werden, um auf den geschichtlichen Hintergrund hinzuweisen (wir berichteten).

Die eigentliche Telegrafenstation auf dem Spitzen Stein befand sich nicht genau dort, wo der neue Aussichtsturm seinen Platz haben wird, sondern ein paar Meter weiter. „Der Turmrest auf dem Felsen hat noch die Form einer Zwischenstation mit dem Durchlass für die Säule des Telegrafen“, erläutert Hinner. Dieser Durchlass in der Decke wurde allerdings schon vor Jahren zubetoniert, damit Wanderer sich bei Regen im Trockenen aufhalten können und es nicht durch die Öffnung hinein regnet.

Über beachtliche sechs bis acht Reisestunden waren die Telegrafenflügel damals mit einem Fernrohr noch zu lesen. Diese Entfernung konnte aber durch geografische Gegebenheiten nicht immer eingehalten werden, und so richtete man Zwischenstationen wie auf dem Spitzen Stein ein, die ausschließlich dazu dienten, erhaltene Meldungen augenblicklich weiterzubefördern.

Mindesten zwei Bedienstete waren zum Betrieb einer solchen Station nötig. Ein Übermittler, der die einzelnen Buchstaben auf dem Flügeltelegrafen mechanisch einstellte, und ein Schreiber mit einem Fernrohr. Angekündigt wurde eine Meldung durch Blinkzeichen oder einen lauten Knall, etwa einen Kanonenschuss. „Zur Nachrichtenübermittlung gab es bestimmte Kernzeiten“, berichtet Hinner. Nur heftiger Regen oder starker Nebel machten ab und an einen Strich durch die Rechnung. Nächtliches Telegrafieren war hingegen kein Problem. An den Telegrafenflügeln befestigten die Nachrichtenübermittler Lampen.

Eine Hinweistafel am alten Telegrafenhäuschen auf dem Spitzen Stein weist heute auf die Geschichte des Telegrafenhauses hin. Den Text für die Tafel hat Hinner damals verfasst. „Die Preußen experimentierten weiter an dieser Technik, die aber bald veraltet war“, sagt der Hobbygeschichtsforscher. Um das Jahr 1850 kam die elektrische Telegrafie auf, die das optische Übermitteln von Nachrichten mit Flügeltelegrafen und Fernrohr schnell ersetzte.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld