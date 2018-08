Volksbank: Anleger entdecken die Fonds

In schwierigen Zeiten mit Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und immer stärkerer Regulierung des Finanzsektors durch Brüssel hat die Volksbank Hunsrück-Nahe im vergangenen Jahr ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Mit einer Bilanzsumme von 1,22 Milliarden Euro wurde sogar das Vorjahresergebnis – wenn auch nur leicht – noch getoppt. „Wir blicken auf ein anspruchsvolles Jahr 2017 mit einem guten Ergebnis zurück“, erläutern die beiden Vorstände Erik Gregori und Frank Schäfer. „Natürlich sind wir nach wie vor mit dem Zinsniveau unzufrieden, aber wir haben gelernt damit umzugehen. Was dies und die Regulierungswut anbelangt, könnten wir jedes Jahr ins gleiche Horn stoßen, das ersparen wir uns dieses Mal.“

Erik Gregori (links) und Frank Schäfer lassen den Vater des Genossenschaftsgedanken, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, hochleben. Die Volksbank Hunsrück-Nahe blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2017 zurück. Foto: Werner Dupuis

Immerhin geben sich die Banker optimistisch, dass es mit den Zinsen wieder leicht bergauf gehen könnte, wenn auch auf niedrigem Niveau. „Dass noch einmal rosige, alte Zeiten mit Zinsen von vier oder mehr Prozent auf uns zukommen, sehe ich weder kurz- noch mittelfristig“, klagt Gregori. „Dabei wäre das gesund für den gesamten Geldkreislauf, damit die Sparer auch wieder etwas für ihre Einlagen bekommen.“ Die Konsequenz aus den niedrigen Zinsen fürs Sparbuch: Immer mehr Menschen an der Nahe und auf der Hunsrückhöhe entdecken Wertpapiere für sich als Kapitalanlage. „Wir haben einen noch nie dagewesenen Boom aufs Fondssparen erlebt“, erläutert Schäfer. „Viele Kunden überdenken mittlerweile ihr Anlageverhalten.“ Auch die Nachfrage nach Aktien ist im vergangenen Jahr gestiegen.

Stolze 972 Millionen Euro haben die Kunden 2017 bei dem Geldinstitut zurückgelegt und damit 31 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Bei niedrigen Zinsen sind auch Kredite stark gefragt. 550 Millionen Euro zahlte die Volksbank Hunsrück-Nahe an Unternehmen und Privatleute aus, 8 Millionen Euro mehr als 2016.

Was die Volksbank-Vorstände freut: Die positive Konjunktur macht sich auch in unserer Region bemerkbar. „Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll, viele Menschen haben Arbeit, und die Firmen sind gesund – das freut uns als regionale Bank natürlich ganz besonders, ist eine sehr positive Sache. Im Kreditbereich haben wir deshalb nur ganz minimale Ausfälle zu verzeichnen gehabt.“

Immer mehr verlagert sich das Alltagsgeschäft in den Onlinebereich. Hier sieht sich die Genossenschaftsbank für die Zukunft gut aufgestellt. „Die Digitalisierung schreitet voran, nicht nur klassisch am Computer, sondern hauptsächlich am Smartphone“, erklären die beiden Bankvorstände. „Der Digitalbereich ist unsere am stärksten wachsende Filiale. Auf diesem Gebiet können wir fast alles, außer Geld über die Leitung schicken.“

Dass die Kunden immer stärker online ihre Bankgeschäfte abwickeln, hat Auswirkungen auf das Filialnetz. „Im vergangenen Jahrzehnt haben wir sechs Geschäftsstellen geschlossen, was natürlich auch am Kundenverhalten liegt“, sagt Schäfter. „Aber mit 16 Filialen sind wir nach wie vor in der Fläche gut aufgestellt, und wir denken in diesem Jahr nicht über die Schließung einer weiteren Filiale nach. Wir wissen, dass wir einen wichtigen Teil der Infrastruktur darstellen.“ Entsprechend sank auch die Zahl der Mitarbeiter leicht, im Regelfall verabschiedeten sie sich in den Ruhestand. Dennoch sind Fachkräfte händeringend gesucht – in der heimischen Wirtschaft wie bei der Volksbank selbst. „Es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte zu gewinnen, deshalb bilden wir verstärkt aus“, betont Gregori.

Kopfzerbrechen bereitet den Bankvorständen nach wie vor der demografische Wandel. Immobilien sind vor allen in den Zentren an der Nahe und auf dem Hunsrück zum knappen Gut geworden.

Im laufenden Jahr sind Schäfer und Gregori in Feierlaune: Der Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen wäre 200 Jahre alt geworden. „Den genossenschaftlichen Gedanken wollen wir mit mehreren Aktionen übers Jahr verteilt hochhalten“, unterstreichen die Vorstände.

Ob sie auch 2018 Grund zum Feiern haben, wird von den Zahlen abhängen. „Wir hoffen, mit dem laufenden Jahr an das Vorjahr anknüpfen zu können“, sagt Gregori. „Das Kreditgeschäft zumindest zieht leicht an, sowohl auf dem privaten wie auf dem unternehmerischen Sektor.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz