Volker Boch zur Sitzung des Kreisrechtsausschusses

Kommentar: Alles kann nur besser werden

Volker Boch. Foto: Jens Weber

Pragmatische Beschlüsse gehören vor Gericht meist zu den Entscheidungen, die beide Seiten am besten weiterbringen. Insofern wurde im Kreisrechtsausschuss ein Vergleich geschlossen, der für die Familie Abuev den Weg zum dauerhaften Aufenthaltstitel ebnen kann und der Verwaltung die Möglichkeit bietet, das Gesicht zu wahren.

Glücklich agiert hat die Behörde in diesem Fall nicht. Selbst in der Rechtsausschusssitzung gab es Tiefschläge, die nicht von Souveränität zeugten. Dem Vater beispielsweise vorzuwerfen, dass er eine angebotene Arbeitsstelle nicht annehme, obwohl die eigene Behörde dies aufgrund eines fehlenden Aufenthaltstitels explizit nicht gestattet hat, klang zynisch. Zu behaupten, dass nie eine Abschiebung gedroht hätte, deckte sich nicht mit einem Schreiben der Behörde von Anfang Februar, in dem die Familie mit Fristsetzung zur freiwilligen Ausreise aufgefordert wird und folgendes Zitat steht: „Somit ist, sofern Sie nicht bereit sind, freiwillig auszureisen, Ihre Ausreisepflicht durch eine Abschiebung durchzusetzen.“ Das Kirchenasyl, das angeblich nie nötig war, wirkt vor diesem Hintergrund nachvollziehbar.

Richtig ist, dass der maßgebliche Pass für Islam Abuev nicht beantragt wurde. Zu dieser Wahrheit gehört aber eben auch, dass die Familie dazu wohl nie eine Chance hatte. Jetzt kann der Fall für alle Beteiligten nur noch besser werden. Volker Boch