Volker Boch zur Laubacher Kitzrettung

Projekt sollte in der Region Schule machen

Die Menschen machen doch ohnehin alles nur fürs Geld. Diesen Vorwurf müssen sich immer wieder auch diejenigen anhören, die als Jäger und Landwirte unmittelbar mit und in der Natur arbeiten – und auch Geld mit ihr verdienen. Das Beispiel der Laubacher Kitzrettung zeigt allerdings auch, dass es Projekte gibt, die für das Gegenteil stehen: der Natur und den Tieren zu helfen, ohne davon selbst unmittelbar zu profitieren.

Ein Drohneneinsatz zur Kitzrettung kostet erst einmal Geld. Dennoch war die Laubacher Jägerschaft bereit, sich diesem Modell der Kitzrettung anzunehmen und dieses Projekt trotz der damit verbundenen Kosten anzugehen. Jäger und Landwirte kennen die Bilder von Tieren, die von Mähwerken getroffen wurden und wollten mit diesem Pilotprojekt einen Weg ebnen, wie sich dieses ungewollte Töten verhindern lässt. Entsprechend froh waren die Beteiligten am Freitag in Laubach, als sie sicher sein konnten, eine ganze Reihe von Jungtieren in den Wiesen geschützt zu haben. Sie haben damit einen Beitrag geleistet, der Schule machen könnte und auch sollte.

Vorab hatten die Laubacher Jagdgenossen das rheinland-pfälzische Umweltministerium, das für den Forst zuständig ist, über ihr Kitzrettungsprojekt informiert. Sie erhalten bei ihrem privaten Projekt hoffentlich nicht nur eine punktuelle Unterstützung, sondern finden im Land einen festen Partner. Denn das Laubacher Modell der Kitzrettung sollte Schule machen.