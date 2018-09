VG-Fusion kann kommen: St. Goar gibt grünes Licht für Zusammenschluss

Aus unserem Archiv

St. Goar

Nach der Stadt Oberwesel und den meisten Ortsgemeinden in der VG St. Goar-Oberwesel stimmt auch die Stadt St. Goar der Fusionsvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde am Mittelrhein und der VG Emmelshausen zu. Der Stadtrat hat bei seiner Sommersitzung am Mittwoch ein einstimmiges Votum bei Enthaltung von SPD-Ratsmitglied Peter Ockenfels abgegeben.