VG Simmern: Mehr Schutz gegen Hochwasser

Vor wenigen Jahren noch war drohendes Hochwasser nur am Mittelrhein ein Thema. Auf der Hunsrückhöhe musste man sich mit der Problematik kaum einmal beschäftigen. Doch mit dem Klimawandel und einhergehenden Starkregenereignissen hat sich das grundlegend geändert. Aus kleinen Bächen, wie zum Beispiel Lamet- oder Kondbach, werden innerhalb weniger Minuten reißende Ströme. Wir alle haben noch die katastrophalen Zustände in Mengerschied, Niederkumbd, Gemünden oder Kümbdchen vor Augen. Vor zwei Jahren sorgten heftige Regenfälle und davor wochenlange Niederschläge und entsprechend gesättigte Böden dafür, dass viele Ortschaften auf der Hunsrückhöhe geradezu absoffen.

Der eigentlich beschauliche Kondbach (hier in Kümbdchen) entwickelte sich vor zwei Jahren in kürzester Zeit in einen reißenden Fluss. Anliegerorte wie Niederkumbd oder Kümbdchen wurden überflutet. Eine Renaturierungsmaßnahme könnte das Hochwasser zumindest mindern.

Foto: Werner Dupuis

Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz und retteten mehrere Menschenleben. Auch die jüngsten Ereignisse in den Nachbarkreisen, in Fischbach, Herrstein oder Stromberg sprechen Bände.

„Wir wollen uns jetzt gegen solche Extremsituationen besser schützen und gerüstet sein“, sagt Simmerns VG-Bürgermeister Michael Boos. Deshalb hat die Verbandsgemeinde (VG) zwei Ingenieurbüros mit der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt. Denn die VG ist zuständig für sogenannte Gewässer dritter Ordnung, wie zum Beispiel den Külz-, Lamet-, Kond- oder Brühlbach. Dabei hat Boos geradezu prophetische Fähigkeiten bewiesen – die Aufträge dazu gingen bereits fast ein Jahr vor dem schrecklichen Sommerhochwasser 2016 heraus.

„Ursprünglich wollten sich nur wenige Gemeinden daran beteiligen, die am Külz-, Simmer-, Kond- und Klingelbach liegen. Andere Gemeinden dachten, die Problematik betreffe sie nicht“, erinnert sich der Verwaltungschef. „Doch das hat sich grundsätzlich geändert. Heute sind fast alle Gemeinden der Verbandsgemeinde im Konzept mit drin. Es hat ein Umdenken stattgefunden. Es gibt nur ganz wenige Ortschaften, für die das kein Thema ist.“

Mit finanzieller Unterstützung des Landes haben sich die Planer überlegt, wie man das Wasser kontrollierter durch die Dörfer fließen lassen kann. „Dazu haben wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die mit möglichst einfachen Mitteln auskommen soll“, erläutert der Bürgermeister. „Schließlich muss das ganze ja auch umgesetzt werden können.“

Becken über Mengerschied für 40.000 Kubikmeter Wasser

Die Ergebnisse, die jetzt das Simmerner Ingenieurbüro Siekmann und Partner sowie Jakoby und Schreiner aus Kirchberg beispielhaft vorgestellt haben, lassen die Topografie mit einfließen. „Nehmen wir das Beispiel Mengerschied“, erklärt Kay Jakoby, „da war unser Ziel vor allem, die Geschwindigkeit rauszunehmen, damit das Wasser nicht so schnell steigt.“ Die Idee: Ein großes Regenrückhaltebecken im Einflussgebiet des Lametbachs als Pufferzone. „Deshalb haben wir uns vor Ort die Topografie angeschaut, wie sich ein solches Vorhaben mit möglichst wenig Aufwand umsetzen lässt“, erläutert der Ingenieur. Oberhalb von Mengerschied in östlicher Richtung, rund 1,5 Kilometer vor dem Ort, ist das Gefälle geeignet, um dort mit einem einfachen, verdichteten Erddamm ein riesiges Regenrückhaltebecken entstehen zu lassen, das 40.000 Kubikmeter Wasser fassen könnte.

Dazu müsste die Gemeinde Felder und Wiesen aufkaufen, wobei ihr in dem betroffenen Areal schon ein Großteil der Fläche gehört. „Es geht darum, Volumen zu schaffen. Wir haben das Projekt so bemessen, dass ein 5-Jahres-Hochwasser einfach durchlaufen kann, aber ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser aufgefangen werden kann“, erklärt Jakoby. „Auf diese Weise könnten wir das Wasser rund 8 Stunden lang zurückhalten, damit wäre Mengerschied schon sehr geholfen.“

Investitionen von rund 900.000 Euro müssten getätigt werden. Inwieweit sich solch ein Vorhaben realisieren lässt und wie weit es mit Fördermitteln unterstützt werden kann, müssen nun die Struktur- und Genehmigungsdirektion und das Land prüfen. „Erst dann können wir in die Planungsphase übergehen“, sagt Michael Boos.

Ein ähnliches Projekt hat Stefan Wickert von Siekmann und Partner im Blick. Zwischen Riesweiler und Tiefenbach möchte der Ingenieur einen alten Bahndamm als Staumauer für ein großes Hochwasserrückhaltebecken am Brühlbach nutzen. „Dort könnte man die Abflüsse vom Soonwald auffangen zum Schutz von Tiefenbach, Mengerschied, Gemünden, Gehlweiler und dem ganzen Kellenbachtal.“ Gut 100 Kubikmeter an Wassermassen würde das Rückhaltebecken fassen. „Und das alles ohne großen Aufwand und naturnah.“ Ein weiterer Vorteil: Die vorgesehene Fläche befindet sich fast komplett in Eigentum der Gemeinde Riesweiler, die laut Wickert schon Interesse signalisiert hat. Zu den Kosten will sich der Ingenieur lieber nicht äußern: „Keiner weiß, in welchem Zustand der alte Bahndamm ist.“

Projekte wirken sich bis an die Nahe aus

Wickert und Jakoby heben die enorme Entlastung der Anliegergemeinden bei Starkregenereignissen durch diese beiden Projekte hervor. „Das wäre schon eine echte Hausnummer und ließe sich mit relativ einfachen Mitteln umsetzen. Letztlich wirken sich zwei solch große Rückhaltebecken bis an die Nahe aus.“

Wickert stellt noch eine dritte Beispielvariante ganz anderer Art in Sachen Hochwasserschutz vor. Zwischen Kümbdchen und Niederkumbd könnte eine Renaturierung des Kondbaches Entlastung bringen. Dort könnte das Gewässer sein altes, kurviges Bett wiederbekommen, vorhandene Uferbefestigungen entfernt werden. Durch einzelne Verwallungen soll das Hochwasser zumindest ein wenig aufgehalten und die Fließgeschwindigkeit des Bachs verringert werden. „Da reden wir natürlich nicht von solchen Staumengen wie bei den beiden anderen Projekten“, erklärt Wickert. „Aber es ist relativ leicht zu realisieren und würde naturnah erfolgen. Vor allen Dingen lässt sich solch ein Konzept auch auch in anderen Orten wie Neuerkirch, Niederkumbd oder Riesweiler schnell umsetzen“, sagt der Ingenieur. „Früher hat man die Bäche begradigt, heute müssen wir ihnen wieder eine Chance geben, sich selbst ihren Weg zu suchen.“

„Wir als Verbandsgemeinde sind in Sachen Hochwasserschutz sehr aktiv und haben konkrete Objekte im Kopf“, betont Bürgermeister Boos. „Die Machbarkeitsstudien haben wir erstellen lassen, und werden sie jetzt bei der SGD einreichen. Dann müssen die zuständigen Stellen nur noch ihr Okay geben, dann können wir in die Planungsphase gehen.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz