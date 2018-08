VG Simmern investiert 800 000 Euro in Schule

Viel Geld in die Hand genommen hat der Simmerner Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Gewerke für mehr als 200.000 Euro wurden vergeben.

Derzeit erhalten die Ganztagsschüler noch ihr Mittagessen in einem behelfsmäßig umgestalteten Klassenraum. In den Sommerferien starten dann die Bauarbeiten für eine richtige Mensa und zwei Gruppenräume. Foto: Werner Dupuis

Konkret geht es dabei um den Bau einer Mensa und zwei neuen Gruppenräumen an der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Grundschule am Simmerner Flachsberg (wir berichteten). Nötig ist der Mensabau, weil die Schöllhammer-Schule mittlerweile ein Ganztagsangebot bereit hält und die Schüler zum Mittagessen nicht mehr an die Realschule plus ausweichen können. Dort ist das Dach undicht, Schulträger und Bauunternehmen streiten noch darüber, wer die Kosten trägt. Im Moment nehmen die i-Dötzchen ihr Essen in einem Behelfsklassenraum ein. „Das kann natürlich kein Dauerzustand sein“, unterstreicht Michael Boos.

Der VG-Bürgermeister freut sich auf den Baubeginn, bereits in wenigen Tagen in den Sommerferien soll es losgehen. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, soll dann der Rohbau in einer Holzkonstruktion hochgezogen werden. Insgesamt wird die Verbandsgemeinde rund 800.000 Euro in das Vorhaben investieren. „Die Baubranche boomt, und das merken wir auch an den Preisen“, musste der Verwaltungschef ernüchtert feststellen. „Die Konjunktur spiegelt sich in steigenden Kosten wider.“

Bei einigen ausgeschriebenen Gewerken fand sich noch nicht einmal ein einziger Interessent – so zum Beispiel für die Fugenarbeiten oder die Grundreinigung. Hier muss sich Architekt Mathias Wendling andere Lösungen einfallen lassen. „Dass ist doch sehr erstaunlich, dass hier keine Firma ein Angebot abgegeben hat“, wunderte sich Boos.

Immerhin konnte die Verbandsgemeinde am Dienstagabend doch noch eine Menge Aufträge vergeben – so zum Beispiel für die Kücheneinrichtung der Mensa. Fast 42.000 Euro wird diese kosten. Die Türen für den Erweiterungsbau schlagen mit 12.500 Euro zu Buche, in die Außenanlagen werden 22.000 Euro investiert, Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen werden 54.000 Euro kosten. Für die Elektroinstallationen zahlt die VG als Schulträger knapp 60.000 Euro. Die sogenannten losen Einrichtungen – dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Schulmöbel wie Tische und Bänke – kosten 15.000 Euro.

Verärgert über die Vergabemodalitäten zeigte sich CDU-Fraktionssprecher Hermann Josef Linn. Er fragte provokativ, ob ein Teil der ausgeschriebenen Leistungen auf einer Wunschliste der Schule gestanden hätten und ob sie tatsächlich in dieser Form notwendig seien. Nicht zuletzt wäre es sinnvoll gewesen, das ein oder andere Gewerk zuvor im zuständigen Ausschuss zu beraten. „So wird der Rat mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Das verstehe ich nicht unter einem demokratischen Prozess.“

Architekt Mathias Wendling erläuterte, dass er sich nur auf nötige und sinnvolle Ausstattung konzentriert habe. „Wenn wir damit in die Ausschüsse gehen, verlängert das nur das Verfahren.“

Der Rat hat die Gewerke mit großer Mehrheit vergeben. Eine Baustraße auf der Rückseite der Schule wurde auch schon eingerichtet, damit man keine Zeit verliert und den Rohbau in den Ferien hochziehen kann. Laut Bürgermeister sollen die Arbeiten im nächsten Sommer abgeschlossen sein. „Ziel ist, dass wir zu Beginn des nächsten Schuljahres fertig sind.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz