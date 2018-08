Verwaltung findet überall in der Stadt Asyl

Nach und nach leert sich die Stadtverwaltung Boppard. Das Gebäude soll saniert werden. Dazu müssen in Etappen die Abteilungen der Verwaltung innerhalb des Stadtgebietes in Ersatzbüros umziehen. Das große Packen hat begonnen. Nach der Stadtbücherei sind in den vergangenen Tagen zwei weitere Abteilungen mit Unterstützung eines Umzugsunternehmens aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis umgezogen.

Im Dachgeschoss des Alten Rathauses hat die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung ein vorübergehendes Zuhause gefunden.

Foto: Suzanne Breitbach

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Standesamt und Stadtkasse sind ab sofort in der Heerstraße 156 bis 160 im ersten Obergeschoss links zu finden. Gegenüber dem Bahnhof über dem KIK-Markt in den ehemaligen Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit haben die unterschiedlichen Büros während der Sanierung der Stadtverwaltung eine neue Bleibe gefunden. Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind unverändert.

Umgezogen ist zeitgleich auch die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses am Marktplatz hat das Ordnungsamt mit den Vollzugsbeamten und Politessen eine vorübergehende Herberge ein Stockwerk über dem Sitzungssaal bezogen. Von hieraus haben die Mitarbeiter ein wachsames Auge auf den Marktplatz. 220 Kubikmeter Möbel und 300 Umzugskartons sind an zwei Tagen mithilfe zweier Transportfahrzeuge, zweier fahrbarer Außenaufzüge und – nicht zuletzt – mit viel Muskelkraft bewegt worden. Derzeit sind die Verwaltungsmitarbeiter dabei, ihre Schreibtische, Aktenschränke und Regale einzuräumen. Ab heute soll der Publikumsverkehr wieder möglich sein. Nachdem die Stadtbücherei zum Jahresende an den neuen Standort in das Gebäude Untere Fraubachstraße 8 an der Ecke Heerstraße umgezogen ist (wir berichteten), wird die restliche Verwaltung (Geschäftsbereich Bauen und Planen sowie der Bürgermeister) im April/Mai in die Mainzer Straße 46 übersiedeln. Gleich neben der Polizeiinspektion sind die Büros mit dem Parkplatz in der Kaiser-Friedrich-Straße/Ecke Rheinallee gut zu erreichen. Derzeit wartet Bürgermeister Walter Bersch noch auf den Förderbescheid für die Sanierung der Stadtverwaltung, mit dem sich der Rechnungshof beschäftigt. Und auch die Genehmigung des Haushaltes wird sehnlichst erwartet. „Diese könnte bis Ende März vorliegen. Nach den Osterfeiertagen liegt viel Arbeit vor uns, wir können dann frisch loslegen“, sagt Verwaltungschef Walter Bersch.

Wenn alle Büros aus dem Stadtverwaltungsgebäude in der Karmeliterstraße 2 übergesiedelt sind, kann mit der Sanierung des Karmelitergebäudes begonnen werden. 18 Monate beträgt die reine Bauzeit. In der zweiten Jahreshälfte 2019 soll die Verwaltung wieder an den alten Standort zurückkehren.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach