Verkaufsoffener Sonntag: Simmerner Einzelhandel startet am Wochenende in den Frühling

Die Jogginghose und der Schlabberpulli schmiegen sich wie eine zweite Haut an den Körper, der Wecker hat dienstfrei, und die Couch übt eine Anziehungskraft aus, der man kaum widerstehen kann: Sonntage sind traditionell zum Faulenzen da. Selbst Gott macht da keine Ausnahme. Wenn allerdings das „Siemerscher Frühlingsfest“ ansteht, verlassen die Simmerner Jahr für Jahr gern das heimische Wohnzimmer und strömen in die Innenstadt.

Traditionell gibt es beim „Siemerscher Frühlingsfest“ einen Flohmarkt am Schinderhannesturm, auf dem Trödelliebhaber um antike Schätze feilschen.

Foto: Werner Dupuis

Am kommenden Sonntag, 18. März, ist es wieder so weit: Ab 11 Uhr beginnt der von der Werbegemeinschaft Simmern organisierte Frühlingsmarkt mit einer großen Autoschau auf dem Schlossplatz – die meisten Fahrzeuge stammen aus Simmerner Autohäusern. Im Schloss können sich die Besucher zudem an zahlreichen Messeständen über allerlei Gesundheitsthemen informieren. Trödelliebhaber und Sammler machen sich auf dem beliebten Flohmarkt am Schinderhannesturm auf die Jagd nach antiken Schätzen. Auf dem Platz „Vor dem Tor“ gibt es wieder zahlreiche Stände, an denen gestöbert und gefeilscht werden kann. Ab 13 Uhr beginnt in der Innenstadt und in zahlreichen Geschäften in den Außenbezirken der verkaufsoffene Sonntag. In vielen Läden gibt es Aktionen und Angebote. Musikbegeisterte können sich in der Innenstadt die regional bekannte Band Winehouse Family anhören. Vom Einkaufen erschöpfte Kinder drehen derweil eine Runde auf dem Karussell am Schlossplatz.

Für Essen und Trinken ist zwischen Schlossplatz und Schinderhannesturm allerorts gesorgt. Ob Süßes wie Kaffee, Kuchen, Crêpes und Waffeln oder Herzhaftes wie Wildbratwürstchen, Pommes, Schaschlik und Schwenkbraten – beim Frühlingsmarkt dürfte jeder Besucher mehr als satt werden. Wer gern Eis isst, kann sich einen Becher am Schlossplatz oder Kandelaber kaufen, in der Schlossstraße gibt es zudem frisches Laugengebäck, Bockwurst mit hausgemachtem Kartoffelsalat und belegte Fladenbrote.

Besucher, die mit dem Auto zum Stadtfest kommen, können ohne zeitliche Begrenzung kostenfrei parken. Rund um die Simmerner Innenstadt stehen den Gästen Parkplätze zur Verfügung. Vom Parkplatz am Simmerbach aus erreicht man die Innenstadt am schnellsten über einen kurzen Fußweg durch die Hundsgasse. Vom Parkdeck in der Hüllstraße gelangt man über Treppen direkt zum Schinderhannesvorplatz. Durch die Straße „Vor dem Tor“ oder durch die Turmgasse kommt man von dort in die Oberstraße. Die Tiefgarage am Zentralparkplatz bleibt bis 22 Uhr geöffnet. Auch dort ist kostenloses Parken möglich.

Von unserer Redakteurin

Silke Bauer