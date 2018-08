Verkaufsoffener Sonntag: Kastellaun begrüßt schon mal den Frühling

Die gesammelte Schmutzwäsche der gesamten Arbeitswoche häuft sich im Wäschekorb. Der Geschirrstapel droht langsam umzukippen. Der Sprudelkasten ist leer. Das Auto trieft vor Dreck. Und der Rasen hat gerade seine wilde Phase – die Samstage der meisten Arbeitnehmer sind geprägt von Arbeiten und Erledigungen, die unter der Woche liegen bleiben. Für einen gemütlichen Einkaufsbummel bleibt da selten Zeit, und sonntags sind die Läden geschlossen.

Das Kastellauner Frühlingserwachen ist mittlerweile schon Tradition. Die Besucher können nach Herzenslust durch die Geschäfte bummeln und dabei das ein oder andere Schnäppchen machen.

Foto: Werner Dupuis (Archiv)

Doch in dieser Woche ist alles anders: Am Sonntag, 11. März, kommen Shoppingfreudige in Kastellaun auf ihre Kosten, denn dann findet wieder das mittlerweile schon traditionelle Frühlingserwachen statt – eine Aktion der Kastellauner Werbe- und Fördergemeinschaft. In den teilnehmenden Geschäften warten verschiedene Frühlingsangebote und Rabattaktionen auf die Kunden. In den kleinen Läden findet sich sicherlich die ein oder andere frühlingshafte Dekoration für die Ostertafel oder ein gutes Buch, das schon mal auf die neue Jahreszeit einstimmt.

Autofans können sich auf dem Marktplatz mit den neusten Modellen – darunter auch Reisemobile – bekannt machen. Während ihre Eltern bummeln und shoppen, können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben oder eine Runde auf dem Kinderkarussell drehen. Vintagefreunde finden beim Stöbern auf dem kleinen Flohmarkt in der Perlengasse vielleicht das ein oder andere antike Schätzchen.

Wenn der Hunger kommt, schafft die Rhein-Hunsrück-Kreis-Tafel Abhilfe: An deren Stand in der Perlengasse gibt's heißen Kaffee und ein Stückchen Kuchen. Wem der Sinn nach etwas Herzhafterem steht, wird sicherlich an einem der weiteren Essensstände oder in den Restaurants fündig. Zusätzlich wird am Sonntag auf der Bühne am Rathaus allerhand Unterhaltung geboten. Bleibt zu hoffen, dass sich der Wettergott ein wenig gnädig zeigt und das Kastellauner Frühlingserwachen mit etwas Sonnenschein garniert. In den vergangenen Jahren war es der Kundschaft immer ein wenig kalt geworden. Der März kann durchaus unbarmherzig sein. Aber wie heißt es im Volksmund so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.

Von unserer Redakteurin

Silke Bauer