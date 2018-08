Verbandsgemeinde Kirchberg investiert: Rat beschließt neues Gerätehaus für die Feuerwehr

Die Stützpunkwehr Sohren-Büchenbeuren erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus. Einstimmig beschloss dies der Verbandsgemeinderat Kirchberg in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend. Bürgermeister Harald Rosenbaum rechnet mit einer Realisierung des Neubaus in den Jahren 2020/21. Zur Tagesordnung gehörte auch die Wahl und Ernennung des neuen Dritten Beigeordneten Rolf Kauer (FWG). Er übernimmt das Amt des verstorbenen Werner Elsen. Elke Roos (FWG) aus Gemünden übernimmt das Mandat von Werner Elsen.

Nach einer geheimen Wahl wurde der Dritte Beigeordnete Rolf Kauer (FWG) aus Heinzenbach von Bürgermeister Harald Rosenbaum vereidigt. Er ist Nachfolger des verstorbenen Werner Elsen.

Foto: W.Dupuis

Die Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren ist derzeit auf zwei Gerätehäuser in Sohren und Büchenbeuren verteilt. An beiden Gebäuden stehen erhebliche Sanierungen an. Anstatt beide Gebäude für sehr viel Geld zu erneuern und sowohl technische als auch personelle Synergieeffekte zu nutzen, will man ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus bauen. Das Gebäude soll auf der Gemarkungsgrenze zwischen den beiden Orten an der Kreisstraße 75 errichtet werden. Die VG als Bauherr erwartet dazu die Bereitstellung eines voll erschlossenen Grundstücks zum Nulltarif. Die Kosten dafür sollen sich die beiden Gemeinden teilen.

Im Vorfeld der Planungen unternahm im Oktober 2017 der Bau- und Wirtschaftsausschuss der VG eine Exkursion nach Saarburg. Dort besichtigte man ein in Größe und Ausführung ähnliches wie das geplante Gerätehaus. Parallel dazu lief eine Analyse von sieben möglichen Standorten durch das Planungsbüro Jakoby und Schreiner. fünf Grundstücke befinden sich in der Büchenbeurener Gemarkung, zwei auf Sohrener Gebiet.

Da die Feuerwehr einen unmittelbaren Zugang auf die K 75 zur Erhöhung ihrer Schlagkraft und Verkürzung der Einsatzzeiten wünscht, fand zur Klärung offener Fragen wegen der direkten Zufahrt ein Termin mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) statt. Die Ortsgemeinde Büchenbeuren überplant derzeit unabhängig vom Bau des Feuerwehrgerätehauses diesen Bereich zur möglichen Ansiedlung kleinerer Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Falls eine qualifizierte Verkehrsplanung die Machbarkeit einer unmittelbaren Zufahrt belegt, wurde seitens des LBM Zustimmung signalisiert, berichtete Rosenbaum dem Rat. Über die geplante Anbindung zur Feuerwehrunterkunft könnte laut LBM auch die straßenmäßige Anbindung für das Gewerbegebiet erfolgen. Eine detaillierte Verkehrsplanung ist mittlerweile in Auftrag gegeben. Zur weiteren Abstimmung wurden auch Gespräche mit der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) in Trier geführt.

Rosenbaum rechnet mit einer Realisierung des Projektes in den Jahren 2020/21. Entgegen des ursprünglichen Budgetansatzes von 1,8 bis 1,9 Million Euro kalkuliert er allerdings mit Gesamtkosten zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Ein Landeszuschuss von 600.000 Euro ist in Aussicht gestellt. Das Geld könne aber erst in vier bis fünf Jahren ausgezahlt werden. Damit wird eine Zwischenfinanzierung notwendig. Angesichts gut gefüllter Kassen und des positiven Konjunkturklimas sollte man so schnell wie möglich das Projekt in trockene Tücher bringen, lautete die einhellige Meinung aller Fraktionen. Einstimmig wurde der Feuerwehr-Neubau beschlossen. Neben der mittlerweile fünften Fortschreibung des Flächennutzungsplans durch Ergänzungen im Aufstellungsbeschluss und der Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung, erstattete der Vorsitzende des Seniorenbeirates Harald Kaspar einen detaillierten Tätigkeitsbericht. Von der regelmäßig stattfindenden i-Pad-Party, wo der Umgang mit dem handlichen Computer geübt wird, über Spielnachmittage, Sicherheitstrainings für Autofahrer und Wohnungsinhaber bis hin zu allmonatlich stattfindenden Beratungen im Rathaus werden allerlei Aktivitäten angeboten, die – so Kaspar – auf steigende Resonanz stoßen. Großer Nachfrage erfreuen sich der vom Beirat publizierte Seniorenwegweiser und eine Notfallmappe, die nicht nur von der älteren Generation geschätzt und genutzt wird.

Wegen des plötzlichen Todes des bisherigen Dritten Beigeordneten Werner Elsen musste ein Nachfolger gewählt werde. Vorschlagsrecht hatte der Freie Wähler Gruppe (FWG). Als Kandidat nominierte sie Rolf Kauer aus Heinzenbach. Die Wahl erfolgte geheim. Mit 25 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme wählte der Verbandsgemeinderat Kauer zum Dritten Beigeordneten. Geboren wurde er 1950 in Heinzenbach. Nach einer Verwaltungslehre im Kirchberger Rathaus war er bis 1970 dort als Verwaltungsangestellter tätig. 1971 qualifizierte er sich beruflich an der Bundesfachschule für Organisationsprogrammierer weiter. Von 1972 bis 1985 war er am Landesrechenzentrum in Mainz tätig. Anlässlich der Volkszählung ging er 1985 zur Landesverwaltung. Er war u. a. IT-Referent im Landwirtschaftsministerium. Als Referatsleiter ging er 2014 nach 42 Berufsjahren in Rente. wd

Von unserem Reporter Werner Dupuis