VDP-Bundesverband am Mittelrhein zu Gast: Spitzenwinzer stellen in Oberwesel Weichen

Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) hat am Mittelrhein die Weichen für die Zukunft gestellt. Neben einem intensiven Austausch über die weitere Ausgestaltung der Qualitätsstufen vom Gutswein bis zur Premiumqualität der sogenannten Großen Lage standen bei der Tagung des Bundesverbandes im Kulturhaus Oberwesel zwei weitere Großthemen auf der Agenda. Der VDP wirbt so für die Initiative eines Unesco-Weinkulturerbes und führt eine neue Sekt-Klassifikation ein, welche an die Kriterien der VDP-Herkunftspyramide beim Wein angelehnt ist.

Wo ließ sich besser über ein Unesco-Weinkulturerbe nachdenken als hoch über dem Rhein? Nach der Versammlung im Oberweseler Kulturhaus kamen die Winzer vieler Mitgliedsbetriebe des VDP auf Maria Ruh zu einem von den Mittelrhein-Kollegen organisierten Abendempfang zusammen. Fotos: Werner Dupuis Foto: Werner Dupuis

Wesentlich länger als geplant dauerte der fachliche Austausch unter den Spitzenwinzern, die im Oberweseler Kulturhaus zusammenkamen. Erst zum dritten Mal in der Geschichte seines fast 40-jährigen Bestehens war der VDP Mittelrhein als Regionalverband turnusgemäß Ausrichter der jährlichen Mitgliederversammlung.

Mehr als 200 Betriebe aus den 13 deutschen Anbaugebieten zählen zu den zehn Regionalverbänden des VDP, und bei der Debatte im Kulturhaus ging es um den Kern der Arbeit dieser deutschen Spitzenwinzer. So wurde bei der Versammlung des Bundesverbandes deutlich, dass jede Region im deutschen Weinbau sehr verschiedene Gegebenheiten hat. Dies begründet sich beispielsweise durch die immensen Unterschiede der Lagengrößen. Gibt es so im Anbaugebiet Rheinhessen Lagen mit extrem umfangreichen Hektargrößen, so sind derartige Großflächen am Mittelrhein keineswegs zu finden. Während viele Regionen die vierstufige Pyramide bereits seit einiger Zeit anwenden, gibt es aufgrund solcher Einzeltypizitäten Regionen, die noch in der Umsetzungsphase sind und gemeinsam mit dem Bundesverband das System regional nachschärfen. In Oberwesel wurde an Wegen gearbeitet, damit das System im kommenden Jahr noch klarer greift.

Neue Ordnung auch beim Sekt

Neu ist die Einführung der VDP-Klassifikation beim Sekt, die ebenfalls vier Stufen unterscheidet. Diese wiederum sind – wie beim Wein – an klare Qualitätsgrundsätze gebunden. So gibt es die Stufen „Gutssekt“, „Ortssekt“, „Sekt Erste Lage“ und „Sekt Große Lage“. Die traditionelle Flaschengärung ist – analog zur Champagne – in allen vier Stufen obligatorisch, Guts- und Ortssekte müssen mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, alle Lagen- und Jahrgangssekte mindestens 36 Monate. Weiter gilt: Die Trauben müssen früh und von Hand gelesen sowie aus eigener Produktion sein. „Mit seinen strikten Qualitätskriterien entspricht das VDP-Sekt-Statut höchsten internationalen Anforderungen“, erklärte VDP-Präsident Steffen Christmann beim Treffen in Oberwesel. „Damit unterstreicht der VDP seine Vorreiterrolle als Garant und Verfechter höchsten Wein- und nun auch Sektgenusses.“

Bekenntnis zum Weinkulturerbe

Genuss und Kultur künftig noch enger zusammenbringen wollen die VDP-Güter auch mit ihrem Vorstoß, das Ansinnen eines Unesco-Weinkulturerbes zu unterstützen. In Oberwesel sprach sich die Bundesversammlung dafür aus, die Initiative des rheinland-pfälzischen Weinbauministers Volker Wissing aktiv mitzutragen, dass die Weinkultur als immaterielles Kulturerbe durch die Unesco geschützt wird. „Die herkunftsgeprägte Weinkultur in Deutschland steht im Mittelpunkt allen Schaffens des VDP“, erklärte der Verband. „Diese in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufzunehmen, ist ein wichtiges Signal der Wertschätzung für deutsche Winzer. Zudem begrüßt der VDP die nationale wie internationale Strahlkraft für Wein aus Deutschland, die eine solche Maßnahme entwickeln kann.“

Die Strahlkraft des Welterbegedankens spürten die VDP-Winzer denn auch bei einem gemeinsamen Abend, den der gastgebende Regionalverband um seinen Bacharacher Vorsitzenden Jochen Ratzenberger auf Maria Ruh ausrichtete. Hoch über dem Rheintal klang die Bundesversammlung bei Urbar mit Weinen der VDP-Kollegen vom Mittelrhein sowie einem regionalen Büffet stimmungsvoll aus. Mit Blick auf den Fluss als Träger des Welterbegedankens und das Kulturgut Loreley stärkten die VDP-Mitglieder ihr Miteinander. Gemeinsam sollen die Impulse des Treffens am Mittelrhein für eine Fortentwicklung der Weinkultur in die Zukunft getragen werden.

