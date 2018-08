Urteil: Schizophrener muss in Sicherungsverwahrung

Der dänische Tourist und seine Freundin wollen im Sommer 2016 eigentlich nur einen gemütlichen Urlaub am Mittelrhein verbringen. Doch schon am Tag der Ankunft in Boppard, die Koffer noch in den Händen, wird das Paar Zeuge eines Verbrechens.

Foto: Max Diesel

Am gestrigen Donnerstag schilderte der 54-Jährige, der eigens für diesen Termin mit dem ersten Flug des Tages aus Kopenhagen angereist war, der ersten Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach, wie er an besagtem Tag einen Mann beobachtete, der auf einem Spielplatz in der Rheinallee in Boppard einen fünfjährigen Jungen zu Boden rang und dessen Kopf mehrmals auf dem harten Untergrund aufschlug. Was der Zeuge da noch nicht wusste: Bei dem Mann handelt es sich um einen 48 Jahre alten, an Schizophrenie erkrankten Mann, der an diesem Tag seiner Betreuerin entkommen war und unter der Wahnvorstellung leidet, der Antichrist zu sein und jemanden töten zu müssen, um seine gerechte Strafe zu erfahren: die Einweisung in die forensische Psychiatrie. Und genau dort befindet sich der Beschuldigte, der aufgrund seines kritischen Gesundheitszustands nicht persönlich vor Gericht erscheinen kann, nun (wir berichteten)

Zurück zum Tag des Angriffs: Als der dänische Zeuge sieht, wie der Beschuldigte das Kind misshandelt, rennt er los und zerrt den Mann von dem Jungen weg. Er nimmt den Fünfjährigen auf den Arm, und der Vater des Jungen, der unter Schock steht, ruft die Polizei. Während die Beteiligten auf das Eintreffen der Streife warten, sei der Angreifer unentwegt im Kreis herumgelaufen, berichtet der Zeuge dem Schwurgericht um Richter Folkmar Broszukat. Dann sei ein fünfjähriges Mädchen auf einem Fahrrad vorbeigekommen, und der Beschuldigte habe dieses vom Rad gestoßen. Wieder schreitet der Däne ein und schirmt das Kind von dem Angreifer ab. Die Polizei nimmt den Beschuldigten fest, die Kinder kommen sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Der Junge erleidet Hämatome und eine blutige Nase, das Mädchen Schürfwunden. Heute soll es ihnen wieder gut gehen, heißt es.

Die Attacken auf die beiden Kinder sind nicht die einzigen, die der Beschuldigte verübte: Im Mai 2016 hatte er versucht, einen Mitpatienten in der psychiatrischen Abteilung der Hunsrück-Klinik Simmern mit einem Stuhl zu erschlagen, im Februar 2017 schlug er mit Fixiergurten auf eine junge Mitpatientin ein – ebenfalls im Simmerner Krankenhaus.

In diversen Vernehmungen durch Richter, Polizei und Psychiater hatte der Beschuldigte zugegeben, dass er den Jungen sowie seinen Mitpatienten hatte töten wollen. Keine der Taten tue ihm leid. Auch wenn er aktuell aufgrund einer schweren Lungenentzündung meistens im Bett liegt, künstlich ernährt wird und nicht abzusehen ist, ob er seine Krankheit überleben wird, gehen alle Beteiligten davon aus, dass der Mann weiterhin eine Gefahr für sich und für die Allgemeinheit darstellt. Seine psychische Erkrankung, die erstmals Anfang der Neunziger auftrat, hat sich trotz Elektrokrampftherapie und starken Medikamenten nie verbessert. Die Wahnsymptomatik sei auch durch Gespräche nicht veränderbar, sagte der psychiatrische Gutachter vor Gericht. Deshalb waren sich Staatsanwältin und Verteidiger einig, dass der Beschuldigte schuldunfähig ist und zum Schutz seiner selbst und der Allgemeinheit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Das Schwurgericht war derselben Meinung und ordnete eine Sicherungsverwahrung an. Gefährliche Körperverletzung, versuchter Totschlag in Tateinheit mit Körperverletzung sowie weitere zwei Körperverletzungen haben den Beschuldigten nun dorthin befördert, wo er wohl selbst hinwollte.

Silke Bauer