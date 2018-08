„Unter der Galgenhöh“ geht's ab: Emmelshausen erlebt Ansturm auf Bauplätze

Noch ist die Erschließung der ersten beiden Bauabschnitte des Wohngebiets westlich des Stadtumbaugebietes und nördlich der Einkaufsmärkte Rewe und Penny sowie der Wohngebiete Henchen I und Henchen II im vollen Gange, und mit der Besiedlung wird es erst nächstes Jahr richtig losgehen. Dennoch kann die Kommunalpolitik dieses erste Kapitel der Wohnraumneubeschaffung schon abhaken.

Wegen des späten Winters ruhten die Erschließungsarbeiten bis jetzt. Doch nun, mit dem Einzug des Frühlings, geht es mit der Kanalisation und dem Straßenbau im neuen Wohngebiet richtig los. Wenn alles gut geht, wird bis September/Oktober die Erschließung abgeschlossen sein.

Foto: Wolfgang Wendling

Denn alle 64 Bauplätze sind so gut wie unter Dach und Fach. Daher hat der Stadtrat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, den dritten und vierten Bauabschnitt so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen.

Nicht immer spricht der Name für Qualität. Das Wohngebiet mit dem furchterregenden Namen „Unter der Galgenhöh“ ist jedoch auf dem besten Weg, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Das 7,3 Hektar große Areal war früher eine Waldfläche und gehörte bis vor Kurzem der Gemeinde Halsenbach. Nicht nur das: Es lag auch in der Gemarkung Halsenbach. Die Stadt Emmelshausen hat das Gebiet für 1,5 Millionen Euro erworben. Per Gemarkungsänderung wurde es auch der Stadt Emmelshausen einverleibt.

Dass die Bauplätze weggehen wie warme Semmeln, damit hatte niemand gerechnet. Die Verwaltung ging davon aus, dass die Besiedlung der ersten beiden Bauabschnitte einige Jahre dauern würde. Mit der Erschließung des dritten und vierten Bauabschnitts, so glaubte man, könne man sich Zeit lassen. Aber die Rechnung wurde ohne die vielen zumeist jungen Bürger gemacht, die unbedingt in Emmelshausen bauen wollen. 59 Bauplätze sind bereits verbindlich, die restlichen fünf Bauplätze unverbindlich reserviert. „Wir haben kein einziges Grundstück mehr zur freien Verfügung“, sagte Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann und ergänzte: „Es gibt sogar schon wieder eine Warteliste.“

Bis September/Oktober soll die Erschließung der beiden Bauabschnitte abgeschlossen sein. Im Oktober können dann die Häuslebauer loslegen. Die jetzt vom Stadtrat beschlossene Erschließung des dritten und vierten Bauabschnittes ist noch Zukunftsmusik. Niemand kann genau sagen, wann dort die Bagger anrücken können.

Die Vermarktung der Grundstücke hat bereits im vorigen Jahr 3,3 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült. Insgesamt werden 4,48 Millionen aus dem Verkaufserlös der 64 Bauplätze erwartet. Die Erschließung kostet 3,4 Millionen. Einschließlich des Kaufpreises von 1,5 Millionen für das Areal beträgt die finanzielle Vorleistung der Stadt für die beiden ersten Bauabschnitte 4,9 Millionen Euro.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling