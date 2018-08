Unfall auf der kurvenreichen L108: Motorradfahrer hat bei Uhler Glück

Aus unserem Archiv

Uhler

Mit dem schönen Wetter hat leider auch die „Saison“ der Gefahren für Zweiradfahrer begonnen. Bereits am Ostermontag stürzte ein Motorradfahrer bei Kirchberg und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Der Rettungshubschrauber musste am gestrigen Sonntag ebenfalls in den Hunsrück ausrücken, um einen Motorradfahrer, der auf der L 108 zwischen Uhler und Korweiler verunglückte, ins Hospital zu bringen.