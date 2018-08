Unfall auf der B 50 im Hunsrück: Autofahrer schlief ein – mehrere Verletzte

Spektakulärer Unfall am späten Dienstagnachmittag auf der B 50 bei Büchenbeuren. Drei Personen wurden schwer und drei leicht verletzt. Laut Polizei verursachte ein eingeschlafener Pkw-Fahrer den Unfall.

Schwerer Unfall auf der B 50 1 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 2 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 3 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 4 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 5 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 6 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt 7 von 8 Bei dem Unfall auf der B 50 im Hunsrück sind am Dienstag, 19. Juni 2018, mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Sebastian Schmitt » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Letztendlich waren an der Karambolage drei Pkw und ein Lkw beteiligt. Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Beim Befahren der B 50 im zweispurigen Abschnitt in Richtung Kirchberg schlief der Fahrer eines Pkw kurz ein und geriet hierbei auf die Gegenspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw versuchte nach rechts auszuweichen, krachte gegen die rechte Leitplanke, wodurch er nach links auf den Gegenfahrstreifen geschleudert wurde. Dort wiederum erfasste er einen in Richtung Kirchberg fahrenden Van mit drei Insassen, die alle schwer verletzt wurden.

Im weiteren Verlauf prallte ein weiterer Pkw in die Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß nahe der Abfahrt Büchenbeuren wurden insgesamt sechs Personen verletzt, drei davon schwer. Glück im Unglück war, dass ein Arzt der Bundeswehr privat auf der B 50 unterwegs war. Er konnte als Ersthelfer bereits eingreifen, bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen.

Michael Fladung, stellvertretender Wehrleiter der VG Kirchberg, war mit der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort, um unter anderem auslaufende Betriebsstoffe der Pkw aufzufangen. Mehrere Rettungswagen sowie ein Polizeihubschrauber zur Ermittlung der Unfallursache sowie der Notarzt-Hubschrauber Christoph-10 aus Wittlich waren ebenso im Einsatz. Weiterhin hinzugezogen wurde ein Luxemburger Rettungshubschrauber. Zwei der schwer verletzten Personen wurden mit den Rettungshuschraubern in umliegende Kliniken geflogen.

Die Polizei ermittelt noch den Unfallhergang und dessen Ursache. Dadurch, dass bei dem Unfall der in Richtung Trier fahrende Lkw auf den Seitenstreifen kam und auf die Gegenfahrbahn schleuderte, wurden sowohl Leitplanken als auch das Fahrzeug extrem beschädigt. Die B 50 musste vollgesperrt werden, wodurch es insbesondere in Büchenbeuren und Sohren im Feierabendverkehr zu starken Verkehrsbelastungen kam. Die notwendigen Umleitungsmaßnahmen führten laut Augenzeugen teils zu chaotischen Zuständen.

Volker Boch/Thomas Torkler/Sebastian Schmitt