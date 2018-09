Unfall auf B 327: Frau tödlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Freitagmorgen auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Foto: Friso Gentsch/Archiv – dpa

Wie die Polizei Morbach mitteilt, stießen in der Frühe gegen 5 Uhr auf dem dreispurigen Teilstück „auf der Bilz“ zwei Fahrzeuge beim Begegnungsverkehr frontal zusammen. Wer für die Verursachung des Unfalles letztendlich verantwortlich ist, stand bei der Unfallaufnahme noch nicht fest und muss noch durch einen Gutachter geklärt werden. Die Polizei vermutet, dass der in Richtung Flughafen Hahn fahrende Pkw infolge Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn geriet.

In diesem Pkw wurden beim Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge alle drei Insassen verletzt, davon zwei schwer und eine leicht. In dem entgegenkommenden Pkw wurden zwei Personen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis schwer verletzt und eingeklemmt, so dass sie von der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden mussten. Trotz sofortiger notärztlicher Reanimation verstarb die Beifahrerin noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Trier und Hermeskeil gebracht. An beiden Pkw entstand vermutlich Totalschaden, teilte die Polizei weiter mit.

Die Hunsrückhöhenstraße musste zur Unfallaufnahme, Spurensicherung und gutachterlichen Untersuchung in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden lang voll gesperrt werden.