Turner-Route gewinnt weiteren Design-Preis

Wieder mal konnte die William-Turner-Route eine international besetzte Fachjury begeistern: Das vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal beauftragte und von „Schumacher- Konzeption + Design“ ausgearbeitete Kommunikationskonzept zur William-Turner-Route gewann nun den German Design Award 2018.

Von der Burg Rheinfels blickt William Turner in diesem Aquarell im August 1817 herunter auf St. Goar und St. Goarshausen. Foto: Repro Zweckverband

Nach dem Iconic Design Award 2017 ist das die zweite Ehrung in kurzer Zeit.

Vertreter der Firma „Schumacher-Konzeption + Design“ und Sara Isabelle Scheer vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (2. von rechts) nehmen den Germann Design Award entgegen.

Foto: Lutz Sternstein

Das crossmediale Angebot der William-Turner-Route holt Turners Werke und das Thema der Rheinromantik aus der internationalen Museumslandschaft zurück in die reale Landschaft, und zwar ins Mittelrheintal. Das Kommunikationskonzept beruht auf mehreren Säulen. Vor Ort geben begehbare Informationstafeln Hinweise auf den Ursprung des dort entstandenen Meisterwerks, vertiefte Fußspuren geben die korrekte Blickrichtung vor, die dem jeweiligen Ausschnitt des Gemäldes entspricht.

Die Fußspuren animieren intuitiv dazu, die Perspektive des Malers einzunehmen – und wortwörtlich in seine Fußstapfen zu treten. Der Betrachter wird eingeladen, selbst für einen Augenblick innezuhalten, um die Faszination und die besondere Atmosphäre der Landschaft des Rheintals auf sich wirken zu lassen und den Moment – wie Turner – zu bewahren.

Die ersten vier begehbaren Informationstafeln aus Bronzeguss werden bereits in diesem Frühjahr in und um St. Goar und St. Goarshausen, an Turners Lieblingsplätzen am Rhein, in den Boden eingelassen. Weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.

Ein QR-Code auf den begehbaren Infotafeln verknüpft den Standort des Betrachters mit der Website. Unter www.turner-route.de finden sich neben Detailinformationen zu Werk und Ort auch Hintergründe zum Projekt. Im Vordergrund des digitalen Angebotes steht Turners Rheinreise 1817, die dort auf interaktive Weise nachempfunden werden kann.

Die Jurybegründung für die Verleihung des German Design Awards lautet: „Mit der William Turner Route bietet sich Interessierten eine informative wie faszinierend schöne Möglichkeit, in das Werk des Malers einzutauchen. Die Kombination aus analoger Informationsgrafik vor Ort, digitaler Medientechnik und dem Realschauplatz wird zu einem interaktiven Storytelling, das eindrucksvoll in Erinnerung bleibt. Eine sowohl gestalterisch als auch technisch hervorragend umgesetzte Idee zur Stärkung der kulturellen Identität der Region“.

„Wir sind froh und stolz, mit unserer Arbeit im Zweckverband ein so interessantes Thema für die Region aufzuarbeiten und so viel Anerkennung zu erhalten, sei es durch die hochrangigen Design-Awards, das Interesse bei Pressereisen und vor allem auch das Interesse der Gäste“, so Frank Puchtler, Verbandsvorsteher des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal. „Ein großer Dank gilt der Designagentur Schumacher, die diese faszinierende Thematik so eindrucksvoll umgesetzt haben“.

Neben Turner sollen in der Folge weitere „Spuren der Rheinromantik“ aufgearbeitet werden, um die kulturelle Identität der Region zu stärken.