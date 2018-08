Tunnel St. Goar-Oberwesel: Scharfe Reaktion auf Bahn-Absage

Die Bahn macht (mit uns), was sie will. Auf diese kurze Formel lässt sich die Stimmung Betroffener bringen, die seit vielen Jahren das Gefühl haben, Don-Quichotte-artig gegen den Bahnlärm im Mittelrheintal anzukämpfen. Dies verdeutlicht eine Reaktion des Bürgernetzwerks Pro Rheintal, das die Aussage der Deutschen Bahn scharf kritisiert, zwischen Oberwesel und St. Goar nun entgegen langjähriger Aussagen doch keinen neuen Tunnel bauen zu müssen.

Dahinter steckt, wie es der Bopparder Vorsitzende von Pro Rheintal, Frank Gross, in einer Mitteilung beschreibt, die grundsätzlich gegen die Menschen vor Ort ausgerichtete Unternehmenspolitik eines Konzerns, der sich nicht in die Karten schauen lasse.

Abschied mit lapidaren Gründen

Mit deutlichen Worten argumentiert Gross gegen die neuerliche, konträr früheren Aussagen widersprechende Position der Bahn, bei Oberwesel nun doch nicht baulich tätig werden zu wollen. „Es ist ein beispielloser Akt“, sagt Gross, „mit welchem Aufwand Bund und Bahn erst ein solches Projekt ankündigen, Mediatoren bestellen, Bürger und Politiker mit Sitzungen, Schriftverkehr, dem Studium von Unterlagen und vielem mehr über Jahre beschäftigen, um sich dann mit der lapidaren Begründung zu verabschieden, dafür gäbe es jetzt keinen Bedarf mehr.“ Hinter der Aussage des Vorsitzenden von Pro Rheintal steht eine heftige Verärgerung in der Region.

Denn allein angesichts des langwierigen Prozesses von Arbeitskreissitzungen zum Tunnelneubau am Bank-, Bett- und Kammereck zwischen St. Goar und Oberwesel hatte die Bahn suggeriert, dass sie den Dialog mit der Region sucht. Die Reaktion von Pro Rheintal sowie das Gespräch unserer Zeitung mit Vertretern der Städte Oberwesel und St. Goar, dem Bundestagsabgeordneten Peter Bleser sowie der Bürgerinitiative Oberwesel 22 zeigen, dass der Konzern sich derzeit nicht als der verlässliche Dialogpartner darzustellen scheint, der erwartet wird. Für die zahlreichen Bemühungen von lokaler Ebene über die Landesregierung bis hin zu den zahlreichen Vorstößen des Bundestagsabgeordneten Bleser wirkt das Haltesignal zum Tunnel wie ein Schlag ins Gesicht.

Um es am politischen Engagement zu skizzieren: Die Städte Oberwesel und St. Goar mit ihren Bürgermeistern Jürgen Port und Horst Vogt sowie Altbürgermeister Walter Mallmann, die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel mit Bürgermeister Thomas Bungert, der damalige Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Bertram Fleck, das Innenministerium Rheinland-Pfalz um Staatssekretär Günter Kern und Minister Roger Lewentz sowie der Welterbebeauftragte der Landesregierung, Salvatore Barbaro, und Peter Bleser haben sich in den vergangenen Jahren klar – und schriftlich „belastbar“ – für den Tunnel in der Variante „pink“ stark gemacht.

Verkehrswegeplan als klares Signal

Parteiübergreifend wurde das von der Bahn selbst aufgebrachte Projekt gestützt, um die Situation vor Ort zu verbessern. Letztlich verbrieft wurde dieses Engagement unter anderem durch die Anmeldung des Projekts für den Bundesverkehrswegeplan durch Roger Lewentz Ende 2016. Nicht ganz unwichtig: Auch die Bahn selbst wirkte überzeugt. Dass die Bahn nun einfach einen roten Strich nicht nur durch die Variante „pink“, sondern gleich durch das gesamte Tunnelprojekt zieht, sorgt für Irritationen auf allen Ebenen.

Pro Rheintal will deshalb Aufklärung: „Wir fordern die verantwortlichen Politiker in Land und Bund auf, sich diesen Vorgang genauestens anzusehen und öffentlich eine lückenlose Aufklärung zu verlangen“, sagt Gross. Die Entscheidung ist aus Sicht des Bürgernetzwerks „ein Willkürakt auf Kosten der Steuerzahler und speziell der Politiker und Bürger, die sich für dieses Projekt engagiert“ haben. „Wir müssen vermuten“, sagt Gross weiter, „dass neben der seit Jahren laufenden Ertüchtigung der Strecken jetzt mit einem digitalen Train Control System (ETCS) die Notwendigkeit für weitere bauliche Maßnahmen entfallen ist.“

Pro Rheintal spekuliert, dass die Deutsche Bahn durch den Einsatz moderner Steuerungstechniken bauliche Maßnahmen geradezu ersetzen will. Es sei damit zu rechnen, erläutert die Initiative mit Blick auf die ETCS-Technik, dass „der Verkehr auf den Schienen links und rechts des Rheins derart intensiviert wird, dass den Menschen Hören und Sehen vergeht“. Ziel von Bund und Bahn sei offenbar, die Mehrkosten für eine entsprechende Lärmvorsorge einzusparen. Dem Gesetz nach, so argumentiert Pro Rheintal, sind bauliche Veränderungen aber erforderlich, um die Menschen auch vor den dadurch resultierenden höheren Lärmbelastungen zu schützen. Jetzt, wo man mit digitaler Steuerung den gleichen Effekt erziele, dürfe man sich nicht länger auf notwendige „bauliche Maßnahmen“ aus einem überalterten Gesetz berufen, sondern die Politik müsse umgehend dafür sorgen, dass Gesetze und Verordnungen entsprechend angepasst werden und die Menschen in den vollen Schutz der Lärmvorsorge kommen.

Nicht nur hinsichtlich des Verhaltens zum Tunnel Oberwesel-St. Goar ist das Verhalten der Bahn zu prüfen, erläutert Pro Rheintal. Denn eine weitere Forderung an die Bundespolitik ist, „dass dem Rheintal bei der Lärmsanierung endlich der Vorsorgestatus zuerkannt wird und die Menschen die um 11 dB(A) abgesenkten Grenzwerte zugesprochen bekommen“. Laut Netzwerk würden dadurch „im gesamten Rheintal noch einmal weitere 750 Millionen Euro für Lärmsanierung fällig“ – denn dann müsste es auch auf den Höhen des Tals Lärmschutzfenster geben, „die bereits jetzt dringend benötigt werden“.

Stützt Bund „Geheimniskrämerei“?

Pro Rheintal fordert nicht nur bei der Diskussion um den Tunnel Transparenz der Bahn. Der Konzern lasse sich „überhaupt nicht in die Karten schauen“, das Bundesverkehrsministerium unterstütze diese „Geheimniskrämerei“. Gross ruft die Anwohner im Mittelrheintal dazu auf, sich an einer Fragebogenaktion der Initiative zu beteiligen. Diese soll die Probleme vor Ort nachweisen und „notfalls vor Gericht“ verwendet werden.

