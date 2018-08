Traumschleifchen locken Spaziergänger an

Es muss nicht immer strammes Wandern sein

Unsere Region hat sich zum Paradies für Wanderer entwickelt. Nirgendwo in Deutschland gibt es auf so engem Raum eine solche Vielzahl an prämierten Rundwanderwegen wie in der Region Boppard/Vorderhunsrück. Die wandervollen Täler Ehrbach und Baybach haben längst Kultstatus erreicht. Das alles haben wir auch der Verlängerung des Saar-Hunsrück-Steigs von Idar-Oberstein nach Boppard zu verdanken. Experten sind sich einig: Dadurch ist Europas höchst bewerteter Fernwanderweg noch attraktiver geworden.

Geht's auch eine Nummer kleiner? Ja, es muss nicht immer der prämierte Rundwanderweg sein. Mit einer Länge bis zu 18 Kilometern und einem zu überwindenden Höhenprofil von mehreren hundert Metern hat so manche der 111 Traumschleifen einen Makel: Sie ist ganz schön schwierig. Zu schwierig für viele Menschen, die nichts lieber tun, als sich in der frischen Luft zu bewegen, die aber aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht auf zertifizierten Wegen wandeln können, so gern sie dies täten. Für sie sind die Traum- schleifchen wie geschaffen.

In Zukunft können immer mehr Menschen bei ihrem Osterspaziergang auf prämierten Spazierwegen die Freiluft-Saison einläuten. Die Wege sind nicht nur „vom Eise befreit“, wie Altmeister Goethe sie vorfand, sondern auch mit zahlreichen Ruhebänken ausgestattet. Und entlang der Wege findet der Spaziergänger zudem genügend Einkehrmöglichkeiten.