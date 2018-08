Traumergebnis für die Traumschleife erwartet

Die Traumschleife Masdascher Burgherrenweg will den Wanderolymp erklimmen. Die Fachzeitschrift Wandermagazin hat den 13,9 Kilometer langen Rundwanderweg in der Kategorie „Touren“ für die Teilnahme am Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ nominiert.

Die 13,9 Kilometer lange Traumschleife Masdascher Burgherrenweg gewährt den Wanderern eine abwechslungsreiche Tour an Bächen, Tälern und Mühlen vorbei, hat herrliche Fernblicke im Angebot und natürlich die imposante Burg Balduinseck.

Foto: Werner Dupuis

„In den vergangenen Jahren konnten wir in unserem Kreis mehrfach auf den vorderen Plätzen punkten. Das sollte uns doch auch in diesem Jahr gelingen“, trommelt Landrat Marlon Bröhr für die durch Mastershausener und Bucher Territorium führende Traumschleife. Er ruft alle Mitbürger auf, sich an der Publikumswahl zu beteiligen und für den Burgherrenweg zu votieren. Bisher (Stand Donnerstag, 3 2. Mai, haben gut 3500 Personen an der Online-Abstimmung mitgemacht.

Jedes Jahr sind die Wanderfreunde aufgerufen, bei der Wahl der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ abzustimmen. Aus bundesweit 161 Bewerbern wurden je 15 Premiumwanderwege in den Kategorien Touren (Tagestouren) und Routen (Weitwanderwege) nominiert. Seit dem 2. Januar haben Interessenten die Möglichkeit, ihre Stimme für den Masdascher Burgherrenweg abzugeben.

Bis zum 30. Juni kann gewählt werden. Das geht entweder online unter www.wandermagazin.de oder ganz klassisch per Postkarte. Die Postkarten liegen in der Tourist-Info und im Rathaus in Kastellaun aus, oder die Teilnehmer an der Wahl finden diese bei vielen Unterkunfts- und Gastronomiebetrieben in der Ferienregion Kastellaun und in allen Tourist-Informationen im Hunsrück. Die Karten müssen nicht frankiert und per Post versandt werden, sondern können an den Ausgabestellen wieder abgegeben werden. Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmern werden tolle Sachpreise verlost.

In der Tat: Schon mehrere prämierte Wanderwege Rhein-Hunsrücker Provenienz haben bei Wahlen zum schönsten Wanderweg Deutschlands sehr gut abgeschnitten, am besten der Saar-Hunsrück-Steig, der 2017 schönster Wanderweg in der Kategorie Routen wurde. Immerhin führt der Steig zu einem kleinen Teil auch über den Masdascher Burgherrenweg. Vorbild ist ebenso die Traumschleife Hahnenbachtaltour bei Bundenbach/Woppenroth, die 2002 bei den Touren die Wanderkrone errang.

Noch weitere Saar-Hunsrücker Traumschleifen waren beim Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ erfolgreich: Ehrbachklamm errang 2015 die Vizemeisterschaft. Baybachklamm kam 2011 auf den dritten Platz. Ebenfalls Bronze holte 2016 die Bopparder Traumschleife Rheingold. Und das Murscher Eselsche landete 2013 auf Rang vier.

Der Burgherrenweg ist übrigens nicht die einzige nominierte Traumschleife. Unter den 15 Rundwanderwegen, die Deutschlands Wanderkrone anstreben, befindet sich auch die im Hochwald gelegene Saarschleife Tafeltour. Aus Rheinland-Pfalz sind zwei weitere Routen mit von der Partie: die im Pfälzerwald gelegene „Pfälzer Hüttentour“ und der an der Mosel gelegene Traumpfad „Hatzenporter Laysteig“

2009 war der Masdascher Burgherrenweg eine der ersten Traumschleifen in der Ferienregion Kastellaun, die als Premiumwanderweg zertifiziert wurde. Bei den alle drei Jahre stattfindenden Rezertifizierungen konnte der Weg stets eine Verbesserung erreichen. Derzeit ist er mit 86 von 100 möglichen Erlebnispunkten ausgezeichnet. Die nächste Rezertifizierung steht noch in diesem Monat an. Man kann davon ausgehen, dass die Traumschleife ihre Punktezahl noch steigern wird. ww

Wenn Sie den Artikel mit unserer RZplus-App scannen, gelangen Sie direkt zur Abstimmung unter www.wandermagazin.de