Tourismus ist weiter im Aufwärtstrend

Das Jahr fängt für die Fremdenverkehrshochburg Boppard gut an. Im ersten Quartal verzeichneten die Übernachtungsbetriebe in der Perle am Rhein ein Gästeplus von über 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Dass Boppard mit einem halben Dutzend hoch dekorierter Traumschleifen (auf dem Foto die Traumschleife Elfenlay) und als Ausgangs- oder Zielpunkt des Saar-Hunsrück-Steigs ein Eldorado für Wanderer ist, hat sich herumgesprochen. Der Wandertourismus in Boppard boomt. Foto: Tourist-Info Boppard

Die Übernachtungen legten um rund 10 Prozent zu. Diese Zahlen präsentierte jetzt das Statistische Landesamt Bad Ems.

Damit setzt sich in den ersten drei Monaten der positive Trend der vergangenen Jahre fort: Die Übernachtungszahlen in Boppard zeigen für 2017 den dritthöchsten Wert aller Zeiten an. 350.550 Übernachtungen überboten deutlich die Zahlen aus dem Buga-Jahr 2011, als mit 345.947 Übernachtungen der Aufwärtstrend einsetzte (wir berichteten).

Exakt 46.348 Übernachtungen meldeten die Bopparder Betriebe von Januar bis März dem Statistischen Landesamt. Das sind 9,8 Prozent mehr als im ersten Quartal 2017. Allein im März wurden 16.851 Übernachtungen gezählt, und damit 13 Prozent mehr als im März 2017. Dieser außerordentlich gute Wert hängt sicherlich damit zusammen, dass die erste Woche der Osterferien – und damit der Saisonbeginn – noch in den März fiel.

Aber das allein erklärt die guten Werte nicht. Für Stefan Rees, Leiter der Bopparder Tourist-Information, wird ein Urlaub in Boppard auch außerhalb der eigentlichen Saison immer attraktiver. „Es gibt einen ganz großen Trend zum Ganzjahreswandern“, weiß der Touristiker. Davon profitiere auch Boppard.

Den Wandertourismus sieht auch Bürgermeister Walter Bersch als bedeutenden Faktor für Boppard. „Immer mehr Personen buchen gezielt Wandertouren.“ Bersch verweist darauf, dass Boppard Schnittstelle von Wanderrouten ist. Mit dem Saar-Hunsrück-Steig, dem Rheinburgenweg und dem rechtsrheinischen Rheinsteig wird Boppard gleich von drei hoch dekorierten Fernwanderwegen tangiert. Auch die Kulturtouristen haben in Berschs Augen zugenommen. Das schlage sich in der steigenden Zahl der Museumsbesucher nieder.

Als ein weiteres Plus für Boppard nennt Rees den Tagungstourismus. Neben den Tagungshotels Ebertor und Bellevue tragen die Stadthalle und die Kommunalakademie zu einem Aufschwung in diesem touristischem Segment bei. Erstaunlich an der Quartalsstatistik ist die Tatsache, dass das deutliche Gäste- und Übernachtungsplus trotz einem ebenso deutlichen Minus an ausländischen Gästen zustande kam. Um 11,3 Prozent gingen von Januar bis März die Übernachtungen ausländischer Gäste zurück. Dieser Negativtrend war bereits 2017 deutlich zu spüren. Vor allem die Briten machen sich rarer. Der Brexit fordert halt seinen Tribut. Dass immer mehr Asiaten nach Boppard kommen, was Doris Gawel, Seniorchefin vom Hotel Bellevue bestätigt, kann den Verlust der Gäste von der Insel nicht wettmachen.

Nicht nur Boppard meldet ein deutliches Übernachtungsplus. Die gesamte Region Rheintal verzeichnet im ersten Quartal mit 381.024 Übernachtungen eine Steigerung um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist die zweithöchste Zunahme aller neun touristischen Regionen im Land. Nur die Mosel schneidet mit einem Plus von 12,8 Prozent besser ab.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling