"Time to talk" hat sich längst etabliert

„Time to talk“ war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg und schon Wochen vorher restlos ausverkauft. Als Thema stand über dem Abend, der nun zum dritten Mal im Holzbacher Gemeindehaus stattfand: „Die Kunst aus Zitronen Limonade zu machen“, Referentin war Karin Vorländer.

Karin Vorländer (Mitte) referierte im Holzbacher Gemeindehaus über „Die Kunst, aus Zitronen Limonade zumachen“. Begrüßt wurde die Journalistin und Biografin von Koordinatorin Manuela Weirich (links) und ihrer Kollegin Melanie Ries.

Foto: Gisela Wagner

Auch im fünften Jahr ihres Bestehens ist die Veranstaltung, die von Frauen für Frauen gemacht wird, längst nicht abgenutzt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Koordinatorin Manuela Weirich organisiert mit ihrem engagierten, überkonfessionellen, christlichen Vorbereitungsteam das Programm schon Monate im Voraus. Mittlerweile ist es hervorragend gelungen, „Time to talk“ fest zu etablieren.

Der Ableger des Frühstückstreffens für Frauen, der insbesondere auch junge und junggebliebene Frauen ansprechen möchte, ist sozusagen zum Selbstläufer geworden. Die Teilnehmerinnen freuen sich lange zuvor auf die beliebte Veranstaltung.

Manuela Weirich hieß die erwartungsfrohen Besucherinnen herzlich willkommen. Grüße richtete sie an den „Elljer Männerkochclub“ – das sind Gerold Marbe, Günter Braun, Georg Eisenmüller, Manfred Bast und Gastkoch Walter Vollrath. Sie dankte den Herren für die Bereitschaft die Damen mit Hunsrücker Spezialitäten zu bekochen. Dank richtete sie auch an Christel Vollrath und Reinhilda Lichter, die am Morgen 25 Kilo Kartoffeln geschält hatten. Die Herren hatten daraus eine köstliche Kartoffelsuppe gezaubert, die gleich zu Beginn den Gästen gereicht wurde.

Die Koordinatorin lud die Frauen ein, an diesem ganz besonderen Abend die Limonadenseiten des Lebens zu genießen und mal ganz bewusst die Zitronenseiten des Alltags auszublenden. Neben einem vorzüglichen Menü gab es zwischen den einzelnen Gängen wieder ein interessantes Referat.

Karin Vorländer, die Journalistin und Biografin ist, stellte fest: „Eine gute Suppe streichelt Magen und Seele“ und machte den Herren ein Kompliment für die gelungene Kochkunst und das wurde mit viel Beifall von allen Besucherinnen unterstützt. Als humoristische Einlage gab es eine Episode von Loriot, die zum Schmunzeln anregte aber auch viel Wahrheit enthielt.

„Haben sie sich wiedererkannt?“ fragte Vorländer und animierte damit die Frauen zum Nachdenken; zeigte die kleine Begebenheit doch, wie schnell sich aus einem harmlosen Kritikpunkt ein Streit entzünden kann und wie schnell Gefühle verletzt werden können. Sie führte aus, dass hinter dem banalen Anlass oft etwas viel Tieferes steckt.

Doch das Leben verlaufe nicht immer reibungslos, obwohl man es gerne harmonisch hätte. Wer eine Kritik immer zurückhalte, könne irgendwann krank werden, merkte sie an. Deshalb solle man keine Angst haben, Kritikgespräche zu wagen. Zu wissen, wie man mit Kritik umgehe, sei eine Frage der Demokratie und gehöre zur Schlüsselqualifikation der Lebensbewältigung und das müsse man üben.

Mit Besserwisserei und Verallgemeinerungen komme man hier nicht weiter. Mit einer Kultur der Anerkennung und auch der Dankbarkeit könne man Lösungen finden, mit der alle Beteiligten leben können. Das Ziel aufrichtiger, konstruktiver Kritik sei es nicht den anderen niederzumachen, sondern mit Einfühlungsvermögen und Respekt einen gemeinsamen Weg zu finden.

Kritik erfordere Mut und gleichzeitig Demut. Nach der Theorie über Streitkultur gab es noch handfeste Beispiele von der Fachfrau, die verschiedene Situationen aufzeigte. Ein Rat der Referentin: „Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn“ – sie riet dazu, die Versöhnung nicht mit in den nächsten Tag zu nehmen. Außerdem solle man sein Gegenüber auch manchmal loben, man sage einander viel zu wenig Gutes.

Kritik müsse man üben und sich auch nicht davor scheuen, eigene Fehler einzugestehen. Für Kritik brauche man ein gesundes Selbstwertgefühl. Wenn wir uns selber mögen, dann könne man mit Kritik viel besser umgehen.

Neben dem hervorragenden Essen und dem Referat gab es auch immer wieder Zeit zum Plaudern und für Gespräche mit den Tischnachbarinnen, die sicher harmonisch und ohne Streitgespräche verliefen. Zum Stöbern gab es für die Besucherinnen Thementische, die allerlei schöne Dinge bereithielten.

Manuela Weirich dankte allen Sponsoren und den Helferinnen, die den Abend zu einem Erfolg gemacht sowie bei der Organisation und Durchführung mitgeholfen hatten. Mit einem irischen Segenswunsch beendete sie den Wohlfühlabend, der allen Teilnehmerinnen sichtlich Spaß gemacht hatte.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner