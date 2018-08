Thomas Schneider beendet Vakanz

Zahlreiche Menschen folgten der Einladung in die katholischen Kirche St. Erasmus in Rheinböllen, um das Hochamt zum Patrozinium, dem Fest und Gedenken an den Patron dieser Kirche, zu feiern. Der neue Pfarrverwalter Thomas Schneider für die Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen, Rayerschied und Schnorbach wurde während des Gottesdienstes vorgestellt.

Schneller als erwartet endete die Vakanzzeit in der Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen, während der Pater Josef Thazhathuveettil (links) Verantwortung übernommen hatte, ebenso wie Anna Werle (2. von links). Messdiener, Diakon Andreas Denner (hinten Mitte) und Dechant Ludwig Krag (rechts) gratulierten Thomas Schneider (Mitte) zu seiner Einführung als Pfarrverwalter in Rheinböllen. Foto: Guido Auberger

Der linke Seitenaltar, von insgesamt drei Altären in der neugotischen Kirche, ist dem Heiligen Erasmus, Bischof von Gaeta in Italien, geweiht. Für ihn gibt es eigens ein Lied, das zum Abschluss des Gottesdienstes gesungen wurde. Die Chorgemeinschaft Rheinböllen-Argenthal zeichnete für die hervorragende musikalische Gestaltung verantwortlich.

Zu Beginn stellte Dechant Ludwig Krag Thomas Schneider und seinen Werdegang vor, bevor er seinen herzlichen Dank an Pater Josef Thazhathuveettil aussprach, der nun schon zum zweiten Mal Verantwortung während der Vakanzen übernommen hatte und die Gemeinde damit engagiert durch diese Zeit geführt hat.

Weiter dankte Ludwig Pastoralreferentin Anna Werle für ihren Einsatz, unter anderem für die Koordination der seelsorgerischen Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft. Der Dechant dankte allen Mitwirkenden in den kirchlichen Räten und weiteren Funktionen, die mit ihrer Arbeit Pater Josef unterstützt haben. Als Pfarrsekretärinnen leisteten Karin Schmitt und Monika Kappes hierbei ebenfalls einen wichtigen Beitrag.

Freude über kurze Vakanz

In seiner Rede brachte Markus Koch als Pfarreienratsvorsitzender die Freude der Gläubigen zum Ausdruck, die mit der Ernennung von Thomas Schneider verbunden ist. Man hatte sich schon auf eine lange Vakanz bis zur Errichtung der neuen Pfarrei der Zukunft Simmern-Kastellaun eingestellt, als die positive Botschaft die Pfarreiengemeinschaft erreichte.

Koch ging auch auf die aktuelle Situation der Kirche ein, auf die Stimmung, die wie fast überall im Bistum durchaus zweigeteilt ist. Da sind zum einen diejenigen, die große Ängste haben vor der Zukunft, vor allem um die Kirche vor Ort, zu der sie eine enge Bindung haben. Da sind aber auch andere, die merken, dass Kirche immer weniger Menschen erreicht. „Sie fordern“, so Koch, „dass wir die Türen der Kirchen weit aufmachen, dass frische Luft hereinkommt, dass wir als Kirche neue Wege gehen, auf die Menschen in ihrem Alltag zugehen müssen und besonders auch verstärkt die ökumenische Zusammenarbeit mit unseren evangelischen Mitchristen suchen.“

Thomas Schneider ist nun als Pfarrverwalter und nicht als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft ernannt. Das mag zunächst viele verwundern, hat aber seinen Grund darin, dass zurzeit niemand bistumsweit als Pfarrer ernannt wird. Während der Synodenumsetzung werden ausschließlich Pfarrverwalter ernannt. Schneider freut sich auf seine Arbeit und die Begegnung mit den Menschen, zumal ihn einiges mit dem Hunsrück, Rheinböllen und der Kirche St. Erasmus verbindet.

Geboren wurde er 1964 in Zell an der Mosel und ist mit drei weiteren Geschwistern in der Hunsrückgemeinde Gödenroth aufgewachsen. Seine verstorbene Mutter, eine geborene Günster, stammte aus dem zur Pfarreiengemeinschaft gehörenden Mörschbach. Nach Diakonats-, Kaplans- und Vikarszeit, bekam er im Oktober 1997 seine erste Pfarrstelle, das Guldenbachtal. Danach war Schneider für rund ein Jahr Pfarrer in vier Pfarrgemeinden an der Mosel, seit Ende 2009 dann für weitere vier Pfarrgemeinden in der Nähe von Bernkastel-Kues mit insgesamt dreizehn Orten tätig. In Eppelborn und Dirmingen war Thomas Schneider die vergangenen zweieinhalb Jahre als Kooperator. Mit der neuen Ernennung ist er nun wieder in der Heimat angekommen.

Thomas Schneider ist weiterhin Mitglied der Franziskanischen Gemeinschaft. Die Mitglieder dieser Priestergemeinschaft im Bistum Trier gehören dem sogenannten dritten Orden der Franziskaner an.

Zahlreiche Gratulanten

Beim anschließenden Zusammensein in und vor dem Pfarrheim bei Sonnenschein, Snacks und Getränken ergaben sich erste Gespräche. Zahlreiche Gratulationen erreichten Thomas Schneider. Dazu gehörten unter anderem Verbandsgemeinde-Bürgermeister Arno Imig, Stadtbürgermeisterin Bernadette Oberthür, Dechant Ludwig Krag und Martina Plenz-Günster als Vorsitzende der Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes Rheinböllen.