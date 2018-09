Telekom wollte „Baunhöller Mühle“ vom Netz nehmen: Emmelshausener Landgasthof bangt um Existenz

Die Inhaber der Baunhöller-Mühle bei Emmelshausen waren geschockt: In einem Schreiben hatte ihnen die Deutsche Telekom ankündigt, dass der Telefonanschluss des Landgasthofs zum 16. Juni abgeschaltet wird. Für den Betrieb hätte dies das Aus bedeutet, denn dann gäbe es dort keine Telefonverbindung mehr, kein Internet, mit dem elektronischen Bezahlen wäre auch Schluss gewesen.

Die Deutsche Telekom will die klassische Telefonie und die ISDN-Technik abschaffen und diese Anschlüsse auf IP-basierte Technik umstellen. Auch der ISDN-Anschluss des Landgasthofs „Baunhöller Mühle“ bei Emmelshausen soll abgeschaltet werden – ursprünglich war der 16. Juni dafür vorgesehen. Doch nun, nach einigem Bangen, gewährt die Telekom dem Betrieb einen Aufschub um ein Jahr. Denn ansonsten wäre die Leitung in zwei Wochen tot. Über die alte, kilometerlange Oberleitung funktioniert die IP-basierte Technik nicht, und es gibt dort auch keinen Handyempfang. Fotos: Denise Bergfeld Foto: Denise Bergfeld

Nachdem die Familie Becker, die den Landgasthof bewirtschaftet, sich an die Presse und die Politik gewandt hatte, sicherte die Telekom ihnen Ende vergangener Woche mündlich zu, den Kündigungstermin um ein Jahr zu verschieben. Bis dahin waren zahlreiche Telefonate und Schreiben nötig, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Jetzt hat die Familie ein Jahr Zeit, um nach einer Lösung zu suchen. Denn das Problem bleibt bestehen. Die „Baunhöller Mühle“ benötigt einen Breitbandausbau.

Doris Becker (links), Inhaberin des Landgasthofs „Baunhöller-Mühle“, ist erleichtert. Sie hat nun ein weiteres Jahr Zeit, nach einer Lösung zu suchen, wie ihr Landgasthof auch in Zukunft telefonisch erreichbar ist. Auch Tochter Lena hatte sich in den vergangenen Wochen um den Fortbestand des Familienunternehmens gesorgt. Foto: Denise Bergfeld

Die Telekom hatte der Inhaberin Doris Becker, die den Landgasthof gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz Becker führt, den Anschluss gekündigt, weil das Unternehmen die klassische analoge und ISDN-Technik komplett abschalten will. Denn die Technik ist veraltet und für das Unternehmen nur noch eines: teuer. Bis Ende 2018 sollen alle Privatkundenanschlüsse der Telekom von analog und ISDN auf IP-basierte Netze umgestellt werden. Auch bei den Geschäftskundenanschlüssen wird die alte Technik Zug um Zug abgeschafft.

Die Inhaber des mehr als 200 Jahre alten Landgasthofs würde eine Abschaltung ihres ISDN-Anschlusses aber besonders hart treffen und für die Baunhöller-Mühle könnte dies sogar das Aus bedeuten. Denn über diesen Anschluss laufen sämtliche Buchungen und Reservierungen – eine Alternative gibt es aktuell noch nicht.

Neue Technik funktioniert über die kilometerlange Leitung nicht

Im Falle des Gasthofs funktioniert die Umstellung auf die IP-basierte Technik nicht. „Da wir über eine alte, rund vier Kilometer lange frei hängende Oberleitung mit Emmelshausen verbunden sind, ist die Leitung für diesen Vorschlag nach Angaben von mehreren Telekommunikationstechnikern zu schwach und die technische Umsetzung nicht möglich“, sagt Doris Becker. Hinzu kommt: Weder die Telekom, noch Vodafone, noch O2 haben ihr Netz bis dorthin ausgebaut. Es gibt auch keinen Mobilfunkempfang.

Familie Becker wandte sich an den Landrat, die zuständigen Bürgermeister und den Landtagsabgeordneten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Hans-Josef Bracht. „Herr Bracht hat sofort reagiert und das Ganze an die politische Interessensvertretung der Telekom weitergeleitet“, sagt Doris Becker. Ein Techniker kam, um die Leitung durchzumessen, aber eine Lösung wurde noch nicht gefunden.

Die Baunhöller-Mühle liegt etwas versteckt einem Seitental des Ehrbachs. Sehr idyllisch, mitten in der Natur als Einzelgehöft fünf Kilometer von der Stadt Emmelshausen entfernt. Es ist gerade die Naturnähe und die Ruhe und Abgeschiedenheit, die von den Gästen dort so geschätzt wird. Eine rund zweieinhalb Kilometer lange Straße führt von einem Wanderparkplatz bei Liesenfeld zu dem Landgasthof. Laufkundschaft gibt es kaum, dafür ist das Anwesen zu weit ab vom Schuss. Die Gäste kommen gezielt dorthin, die meisten reservieren vorab telefonisch oder per E-Mail.

Am Rande der Straße zur Baunhöller-Mühle führt auch die Oberleitung entlang, über die sämtliche Kommunikation mit der Außenwelt abläuft. Die Internetverbindung ist zwar nicht schnell, aber stabil und es reicht, um die wichtigsten Dinge zu erledigen, die Buchungen und Reservierungen abzurufen oder Gästefragen zu beantworten, erklärt Doris Becker.

Als die Telekom vor einigen Monaten erstmals ankündigte, den Anschluss bald abzuschalten, fiel sie aus allen Wolken. Doris Becker schilderte der Telekom ihr Problem und bekam eine Geschäftskundenberaterin zur Seite gestellt, die ihr zu verstehen gab, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. „Da sie mir versicherte, die Kündigung aus dem System zu nehmen, reagierte ich nicht weiter“, schildert die Gastronomin. Am 11. Mai erhielt sie aber ein weiteres Kündigungsschreiben mit der Ankündigung, dass der Anschluss zum 16. Juni abgestellt wird. Das konnte die Familie nun verhindern: „Hätte der 16. Juni ,klick‘ gemacht, und der Anschluss wäre abgeschaltet worden, hätte ich meinen Betrieb zum 1. Juli dichtmachen können“, sagt Doris Becker.

Das hätte nicht nur das Aus für ihre geschäftliche Existenz bedeuten, damit würde auch eine lange und traditionsreiche Zeit enden. Die Baunhöller-Mühle, erbaut um 1780, befindet sich in der achten Generation im Familienbesitz. Doris Becker betreibt die Gaststätte und Pension gemeinsam mit ihrem Mann seit 14 Jahren. Im Laufe der Jahre wurde das historische Fachwerkhaus behutsam modernisiert und erweitert. Heute bieten die Beckers dort Gästezimmer, Apartments und Ferienwohnungen für bis zu fünf Personen an, richten Familien- und Betriebsfeiern aus und bieten ihren Gästen gutbürgerliche Küche. Der Betrieb läuft gut. Über die Fronleichnamsfeiertage war das Haus ausgebucht.

Ein Jahr Zeit, um weiter nach Lösungen zu suchen

„Wir sind nun erst einmal erleichtert. Der Aufschub um ein Jahr gibt uns nun Zeit, weiter nach Lösungen zu suchen“, sagt Doris Becker. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Telekom-Sprecher Andreas Leigers, dass sich das Unternehmen aktuell bemüht, zu klären, ob ein Breitbandausbau für die beiden Hotelanschlüsse auf einem anderen Weg bewerkstelligt werden kann.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld