Tarifvertrag gekündigt trotz Rekordumsatz

Erhebliche Unruhe und Verunsicherung herrscht bei vielen der rund 500 Mitarbeiter des Autozulieferers Boge Rubber & Plastik in Simmern. Die Geschäftsleitung will zum Ende des Jahres aus Teilen des Tarifvertrags aussteigen, unter anderem sollen abgeschlossene Lohnerhöhungen nicht gezahlt und das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld ersatzlos gestrichen werden.

Die in Damme bei Osnabrück sitzende Geschäftsleitung begründet dies mit Verlusten durch zu hohe Lohnkosten. Tenor: In Deutschland sind die Kosten innerhalb des global aufgestellten Unternehmens zu hoch. Es würden Verluste eingefahren, die auf Dauer keine Basis für eine gesicherte Zukunft seien. Vor vier Jahren war Boge von dem chinesischen Konzern TMT übernommen worden.

Die Geschäftsleitung hat zwischenzeitlich bei den für Boge zuständigen drei Bezirksleitungen der IG Metall einen Antrag auf eine sogenannte Tarifabweichung gestellt. Ziel ist demnach der Abschluss eines Sondertarifvertrags. Damit ist ein offizielles formelles Verfahren eröffnet worden, denn es muss seitens des Unternehmens eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt werden.

Gewerkschaft bestellt Gutachter

Wie Edgar Brakhuis von der IG-Metall-Geschäftsstelle Bad Kreuznach berichtet, wird der Vorstand der IG Metall in Frankfurt die Koordination übernehmen. Die Gewerkschaft wird einen Gutachter einsetzen, der eine umfangreiche Überprüfung der aktuellen wirtschaftlichen Situation bei Boge in Simmern vornehmen soll. Im Anschluss daran werden die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter – in Simmern sind es rund 70 Prozent – darüber abstimmen, ob Verhandlungen zur Abweichung des Tarifvertrags mit der Geschäftsleitung aufgenommen werden sollen. Auch an den beiden anderen Standorten des Unternehmens, in Bonn/Bad Godesberg und Damme, wurde eine Kündigung des Tarifvertrages ausgesprochen.

Angesichts florierender Geschäfte, eines Rekordumsatzes, voller Auftragsbücher, Sonderschichten und Personalmangel in vielen Abteilungen ist für den Simmerner Betriebsratsvorsitzenden Kay Wohlfahrt die aktuelle Situation völlig absurd und schwer verständlich. Betriebliche Themen könnten aus Sicht des Betriebsrates schon längst gelöst sein. Personalkosten würden von der Betriebsleitung derzeit nur noch negativ betrachtet.

Besonders bitter stößt den Beschäftigen die Kündigung bestehender Vereinbarungen auf, weil ihr Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Rekordumsatz gemeldet hatte. Nach eigenen Angaben wuchsen die Erlöse des weltweit größten Herstellers von hydraulisch dämpfenden Fahrwerklagern, Schwingungsdämpfern und Geräuschisolation zuletzt um 8,6 Prozent auf 829 Millionen Euro. Die Hälfte des Umsatzes wurde in Westeuropa erwirtschaftet.

Standortsicherung gefordert

Brakhuis und Wohlfahrt fordern übereinstimmend einen Zukunftsplan mit einer entsprechenden Beschäftigungs- und Standortsicherung für die Niederlassung in Simmern, Bad Godesberg und Damme. Dazu gehören auch belastbare Zusagen sowie zukunftsträchtige Produkte und Investitionen nicht nur für Simmern, sondern auch für die beiden anderen deutschen Werke.

Dies werden wir in den anstehenden Gesprächen deutlich machen und mit Nachdruck einfordern“, sind sich die beiden Gewerkschaftler einig.

Wohlfahrt warnt vor negativen Auswirkungen für den Boge-Standort Simmern. Entlang der B 50 würden zurzeit viele Unternehmen expandieren. „Wir haben die Chance, dass hier ein starker Industriestandort mit vielen profilierten Arbeitsplätzen entsteht“, ist Wohlfahrts Einschätzung. Boge dürfe die Gelegenheit nicht verpassen, von diesem Trend zu partizipieren und sollte eine erfolgreiche Zukunft nicht durch eine falsche Tarifpolitik aufs Spiel setzen.

Von unserem Reporter Werner Dupuis