Aus unserem Archiv

Bei der Köln-Düsseldorfer gibt es zu Tal total ein Sonderticket für eine einfache Fahrt, mit dem die Radler zwischen Koblenz und Rüdesheim an beliebiger KD-Anlegestelle ein- und aussteigen können. Der Preis beträgt 15 Euro inklusive Fahrradzuschlag. Das Sonderticket ist am Sonntag an jedem KD-Ticket-Office erhältlich. Den Fahrplan gibt es zum Download unter www.k-d.com /de/downloads/