Tal total bringt's ins Rollen: Autostraßen am Rhein werden zu Radwegen

Zu durchgehenden Radwegen zwischen Rüdesheim/Bingen und Lahnstein/Koblenz werden die B 9 und die B 42 an diesem Sonntag. Beide Bundesstraßen sind zwischen 10 und 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Viel Platz, um stressfrei am Rhein entlang zu radeln gibt es am Sonntag, wenn die beiden Bundesstraßen entlang des Stroms von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sind. Und von den Höhen grüßen die stattlichen Burgen, wie hier die Schönburg bei Oberwesel. Foto: Thomas Torkler

Und das können die Radler und Skater am autofreien Sonntag im Welterbe Oberes Mittelrheintal erleben: Auf beiden Rheinseiten gibt es in den verschiedenen Orten zahlreiche Angebote sowie Rast und Einkehrmöglichkeiten für die durchreisenden Freizeitradler. Auf der linken Rheinseite spielt in Rhens der Musikverein Concordia. Außerdem kann der „Scharfe Turm“ besichtigt werden. Auch die Peterskapelle in Spay ist zur Besichtigung geöffnet. In Brey, Spay und Boppard werden Speisen und Getränke angeboten. In St. Goar gibt es einen Infostand des Landesbetriebes Mobilität sowie Aktionen mit den Benefizradlern der Vortour der Hoffnung.

Die Stadt Boppard weist Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass zwischen Hirzenach (Brückenüberflieger) und der Zufahrt des Campingplatzes Sonneneck sämtliche Zufahrten zur B 9 für Autofahrer gesperrt sind. Im Ortsbezirk Boppard wird der Verkehr von der Mainzer Straße über die Kaiser-Friedrich-Straße zur Rheinallee und von der Rheinallee über die Untere Fraubachstraße zur Heerstraße umgeleitet.

Auf dem Pogramm stehen außerdem in Oberwesel eine Orgelmatinee ab 11.30 Uhr in der Liebfrauenkirche sowie ein Konzert des Blasorchesters der Kolpingfamilie von 14 bis 16 Uhr. In Bacharach gibt es neben einer Raststation auch ein Sommerfest auf dem Kirchenvorplatz an der B 9 sowie eine Fahrradsegnung um 12 Uhr. Führungen durch die Wernerkapelle werden um 11, 14 und 15 Uhr angeboten. In Trechtingshausen veranstaltet die Feuerwehr ein Fest. In Bingen findet das 24. Binger Jazzfestival „Bingen swingt“ am Kulturufer statt. Ein Gospel-Gottesdienst wird von 10 bis 12 Uhr im Park am Mäuseturm abgehalten.

Auf der rechten Rheinseite gibt es in Braubach ab 10 Uhr einen Fahrradgottesdienst und ab 11 Uhr ein Jugendfahrradturnier mit dem ADAC-Fahrrad-Pannendienst. Ab 11 Uhr gibt es in Osterspai im Burggarten Essen und Trinken, und in Filsen ist eine Kuchentheke aufgebaut. Musik und Unterhaltung erwarten die Besucher in Kestert an der Pulsbachklamm.

Viel geboten wird auch in Sankt Goarshausen. Dort ist unter anderem ein Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) aufgebaut, Speisen und eine „Rock'n'Beat“-Party erwartet die Radler in Bernies Blues Bar mit der Band TNO. In Kaub spielt ab 11 Uhr die Big Band des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums Sankt Goarshausen und ab 13.30 Uhr die Musikkapelle Huppert. Auch in Lorch gibt es kulinarische Spezialitäten entlang der alten B 42 im Ort.

Auch Gutes können die Radfahrer am kommenden Sonntag bei Tal total tun: mit der Vortour der Hoffnung, die für krebskranke Kinder und Jugendliche fährt. Der Start ist um 11 Uhr auf dem Salhofplatz in Lahnstein. Dann geht es auf beiden Rheinseiten in Richtung Süden. Gemeinsam treten alle Spendenwilligen kräftig in die Pedale, um je nach Rheinseite bis Kamp-Bornhofen oder St. Goar zu radeln. Zwischendurch werden Stopps aufgebaut sein, an denen die Spendenaktion genauer erklärt wird. Weitere Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.vortour-der-hoffnung.de. Vorgesehen ist eine Spende von 0,50 Euro pro Radelkilometer. Justine Kreuzberger

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.taltotal.de