Tag des Baumes: Esskastanien werden in Boppard und Simmern gepflanzt

Simmern/Boppard

Anlässlich des Tag des Baumes, der immer am 25. April gehalten wird, fanden am Mittwoch auch im Rhein-Hunsrück-Kreis Baumpflanzaktionen statt. In Simmern hatte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay die Kinder der städtischen Kitas Simsalabim und Kunterbunt zum Pflanzen einer Esskastanie zum Simmersee eingeladen. In Boppard nahmen sechs Auszubildende der Sebapharma Pflanzhacke und Spaten in die Hand, um Esskastanien zu pflanzen.