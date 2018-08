Tag der Architektur auf dem Hunsrück: Altes bewahrt und Neues maßvoll ergänzt

Unter dem Motto „Architektur bleibt!“ steht der diesjährige Tag der Architektur in Anlehnung an das Europäische Kulturerbejahr 2018 „Sharing Heritage“, das unser reichhaltiges Kulturerbe und das Bauen im Bestand in den Fokus rückt. Landesweit öffnen am Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, 63 Bauwerke und Freiflächen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zu besichtigen sind.

Eine Expertenjury hat im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei recht unterschiedliche Objekte ausgewählt: In der evangelischen Kirche in Hirschfeld symbolisiert eine in den Schieferfußboden eingelassene Intarsie den Weg zu Gott. In Külz wurde ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus vom Enkel des Erbauers in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebaut und komplett renoviert.

In gewisser Weise ist Johannes Klein an seinen Ursprung zurückgekehrt. Denn das am Tag der Architektur präsentierte Gebäude in Külz, Hauptstraße 51, ist sein Elternhaus. Hier wurde er vor 46 Jahren geboren, hier ist er aufgewachsen, bis er nach dem Abitur zur Ausbildung und zum Studium den Hunsrück verließ und nie mehr zurückkehrte. Heute lebt Klein in Rheinhessen und hat in Ingelheim ein Architekturbüro.

Mehrere Umbauten in 96 Jahren

Beim Stöbern in der Suchmaschine seines Computers stieß er auf eine vergilbte Ansichtskarte seines Elternhauses aus der Erbauungszeit. Stolz war in Granit der Name seines Großvaters Christoph Klein, der das Gebäude 1922 errichtete, in der Front eingemeißelt. Mehrfach wurde in den vergangen 96 Jahren das Haus umgebaut. Der Kolonialwarenladen, der verkehrsgünstig direkt gegenüber des nicht mehr existierenden Külzer Bahnhofs stand, expandierte. Gleichzeitig wuchs auch die darin lebenden Familie Klein.

Am liebsten würde der Architekt mehr solcher Projekte verwirklichen. Foto: Werner Dupuis

Als erster Umbau wurde 1949, in den Zeiten des Wiederaufbaus ein zweites Schaufenster zur besseren Präsentation der Waren in die Front eingefügt. Als Johannes Kleins Vater Valentin heiratete, wurde es allmählich zu eng im Haus. Der Nachwuchs benötigte Platz. Anfang der 1960er-Jahre kam ein großer Anbau dazu. Das gesamte Erdgeschoss wurde dem Laden zugeschlagen.

Im Obergeschoss entstanden zwei neue Wohnungen. 1973 kam ein weitere Anbau auf der anderen Seite des Gebäudes mit einem Flachdach – ganz im Stil der damaligen Zeit – hinzu. Die Familie mit zwischenzeitlich neun Kindern hatte endlich ihr ersehntes Wohnzimmer. Die Architektur spielte bei allen Veränderungen keine Rolle. Platz musste her!

Alle Pläne noch vorhanden

2016 erwarb Klein die Immobilie, die ihm seit dem Postkartenfund nicht mehr aus dem Sinn gekommen ist, von seinem Bruder. Es war ein Glücksfall, dass beim Ausräumen alle Pläne vom Hausbau und der Umbauten wieder auftauchten. Klein musste allerdings die Sütterlin-Schrift erlernen, um die ersten Aufzeichnungen entziffern zu können.

Konsequent entfernte Klein bei seiner 2016 begonnen Sanierung alle Anbauten. „Zeitweise sah das Gebäude aus wie ein Schweizer Käse“, erinnert er sich heute. Seine engen Verbündeten waren Hunsrücker Handwerker, mit denen er gemeinsam die bei einem solchen Projekt ständig auftretenden Probleme lösen konnte. Besonders stolz ist Klein auf die Rekonstruktion des Dachgeschosses, das, befreit von allen Zwischenwänden, aus einem verstaubten Speicher zu einem attraktiven Wohnbereich geworden ist. Auf dem Boden liegen Fliesen, die, angelehnt an die vom Jugendstil beeinflussten Zementfließen im Keller, die Verbindung von Alt und Neu symbolisieren. Die Holzfenster wurden entsprechend eines erhaltenen Musters aus der Erbauungszeit energetisch modernen Standards entsprechend rekonstruiert. Grüne Klappläden bringen Heimeligkeit. Das Dach ist Hunsrück-typisch mit Schiefer in altdeutscher Deckung beschlagen.

Eine Intarsie in der Hirschfelder Kirche symbolisiert den Weg zu Gott. Foto: Werner Dupuis

Öffnungszeiten am Tag der Architektur Haus Klein in Külz Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Kirche in Hirschfeld steht Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr offen. Führungen sind am Samstag um 13.30 und 16 Uhr und am Sonntag um 11.30, 13 und 15 Uhr. Am Sonntag um 16 Uhr gibt es in der Kirche ein Orgelkonzert.

Als zweites Objekt wird die evangelische Kirche in Hirschfeld präsentiert. Die Instandhaltung- und Neugestaltung fand unter der Regie der Architektin Annette Eiden-Schuh aus Morbach statt. Den Weg zu Gott symbolisiert die im Fußboden des Kirchschiffs eingelassene Intarsie. Lose Bestuhlung und ein Stuhllager mit Teeküche unter der Empore erzielen Multifunktionalität. Hinter den Bänken ist eine Warmwasserheizung an den Außenwänden verlegt. Sie ersetzt die Elektrofußbodenheizung von 1967. Die Elektroinstallation, der Außen- und Innenanstrich sowie der Ambo – das Pult zur Verkündigung des Evangeliums – der zum Altartisch aufgeklappt werden kann, komplettieren die Gestaltung.

Von unserem Reporter

Werner Dupuis