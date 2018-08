Sudanese soll aus dem Kirchenasyl heraus freiwillig ausreisen: Aufregung um nächtlichen Einsatz der Kreisverwaltung

In der Nacht zum Freitag hat ein Einsatz von Kreisverwaltung und Polizei in Kappel für Aufregung gesorgt. Laut Verwaltung sollte ein sudanesischer Staatsangehöriger nach Italien überstellt werden. Geplant war es offensichtlich, den Mann, der sich seit gut zwei Wochen im Kirchenasyl der evangelischen Kirchengemeinde befindet, vor Ort gegen 3 Uhr morgens zu einer freiwilligen Ausreise zu motivieren. Dazu kam es nicht.

In der Nacht zum Freitag sollte in Kappel eine freiwillige Ausreise auf den Weg gebracht werden. Die zuständige Kirchengemeinde Kirchberg-Kappel wollte das Vorgehen der Kreisverwaltung zunächst nicht kommentieren. Zuletzt wurden Vorwürfe von Flüchtlingshelfern laut, welche die Verwaltung zurückweist. Foto: Thomas Torkler

Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, „befinden sich acht junge Männer in verschiedenen Kirchengemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis im Kirchenasyl. Alle stammen aus dem Sudan und sollen im Rahmen des Dublin-Abkommens nach Italien überstellt werden.“ Im Auftrag des Bundes ist die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung für die Durchsetzung von Überstellungsentscheidungen zuständig. Doch eine Abschiebung ist in Fällen, in denen ein Kirchenasyl gewährt wird, entsprechend einer Vereinbarung zwischen Staat und Kirche nicht so einfach möglich.

Wenn aus Sicht der Kirche besonders schwerwiegende humanitäre Gründe gegen eine sogenannte Rückführung sprechen, kann sich eine Gemeinde dazu entschließen, einem Hilfesuchenden Asyl zu gewähren. Auch wenn es derzeit mehrere solcher Kirchenasyle im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt, spricht dies nicht für einen inflationären Gebrauch dieses „letzten Mittels“, um in Ausnahmesituationen humanitäre Extremsituation zu vermeiden. Kirchenasyle sind überaus selten und werden im Vorfeld sehr genau überlegt.

Üblicherweise kommt es im Rahmen von Kirchenasylen zu intensiven erneuten Prüfungen des Verfahrens der von Amts wegen getroffenen Entscheidungen. „Der Ausländerbehörde ist in allen Angelegenheiten stets an einer konfliktfreien, möglichst einvernehmlichen Lösung gelegen, was im Übrigen der Weisungslage des Integrationsministeriums entspricht“, erklärt die Kreisverwaltung dazu.

Bei Kirchenasylen soll der jeweilige Fall noch einmal genau geprüft werden. Seit Wochen stehen so beispielsweise bei dem in Simmern gewährten Kirchenasyl für einen aus Tschetschenien stammenden Vater und dessen vier Kindern verschiedene Fragen im Raum (wir berichteten).

Der Fall in Kappel ist gänzlich anders gelagert und keineswegs mit dem Simmerner Kirchenasyl vergleichbar. „Der Betreffende hatte eine aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus geplante Überstellung nach Italien am 9. März vereitelt“, erklärt die Verwaltung. „Seit 10. März war er in der Aufnahmeeinrichtung abgängig. Trotz früherer Zuweisung zum Rhein-Hunsrück-Kreis ist er hier tatsächlich erst am 21. März angekommen. Nach ausführlicher intensiver Beratung durch die Mitarbeiter der Ausländerbehörde, unter Beteiligung einer muttersprachlichen Sprachmittlerin, erklärte er am 11. April seine Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise in den Sudan; allerdings verneinte er die Kooperationsbereitschaft zur Überstellung nach Italien. Er stellte unter Mitwirkung der Ausländerbehörde einen Antrag auf Förderung der freiwilligen Ausreise bei der Internationalen Organisation für Migration.“ Unmittelbar nach dem Gespräch mit der Ausländerbehörde wurde der Mann allerdings ins Kirchenasyl aufgenommen. Möglicherweise herrschte doch nicht jene Klarheit in diesem Fall, wie sie die Verwaltung beschreibt?

Der Kreis erklärt zum Einsatz in Kappel weiter: „Wegen der in Kürze endenden Überstellungsfrist war die Ausländerbehörde entsprechend ihres gesetzlichen Auftrages gehalten, die bei den italienischen Behörden angemeldete Überstellungsmaßnahme zu verlassen.“ Damit erklärt sich auch der Hintergrund des nächtlichen Vorgehens: Die Zeit drängte offensichtlich, den Mann abzuschieben.

Gegen 2.45 Uhr erschienen, wie die Verwaltung ausführt, „zwei Mitarbeiter der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung und drei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Simmern“ in Kappel. Offensichtlich wurde der Mann aufgefordert, freiwillig das Kirchenasyl zu verlassen, damit eine Ausreise veranlasst werden könnte. „Sowohl die Landeskirche als auch die das Kirchenasyl gewährende Evangelische Kirchengemeinde Kirchberg-Kappel und das Integrationsministerium wurden vorab von der Ausländerbehörde über die beabsichtigte Überstellung nach Italien informiert“, erklärt die Verwaltung. „Auch dem Betroffenen wurde persönlich durch Mitarbeiter der Ausländerbehörde schriftlich und in einem mündlichen Gespräch der Termin für die beabsichtigte Überstellung mitgeteilt.“ Doch der Versuch scheiterte.

Der Mann war zur freiwilligen Ausreise offensichtlich nicht bereit, zu einer Räumung des Kirchenasyls kam es nicht. Gegen 3.15 Uhr wurde der Einsatz wieder beendet, ein wohl vorgesehener Transport des Mannes durch die Bereitschaftspolizei zum Flughafen entfiel ebenso wie der Italien-Flug.

Die zuständige Kirchengemeinde will sich zum Vorgehen der Verwaltung aktuell nicht äußern, steht jedoch weiter zum gewährten Kirchenasyl. Unterdessen üben Flüchtlingshelfer immer wieder Kritik an der Ausländerbehörde.

Von unserem Chefreporter Volker Boch