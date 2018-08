Straße: Dörfer feiern verhinderte Abstufung

Aus unserem Archiv

Sevenich

Mit vereinten Kräften und über alle Parteigrenzen hinweg haben Politiker aus dem Hunsrück gemeinsam gegen die Novellierung des Landesstraßengesetzes gekämpft, das besonders in Gruppengemeinden zu erheblichen finanziellen Belastungen und negativen Auswirkungen geführt hätte. Der fundierte Widerstand hatte Erfolg. Im April beschloss der Mainzer Landtag einen überarbeiteten Gesetzentwurf und wischte damit bei Gruppengemeinden drohende Abstufungen von Ortsteilstraßen und alle damit verbundenen Nachteile vom Tisch. In Sevenich trafen sich jetzt viele Akteure, um diesen „Sieg der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes“, so die einheilige Meinung, gebührend zu feiern.